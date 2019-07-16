世足資格賽／中華男足列第3檔次　晉級賽制解析

▲中華男足。（圖／記者張克銘攝）



記者林育正／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽將在台灣時間17日進行抽籤，爭取最終4.5個前進世足賽的名額。中華男足這次將從第2輪開始參賽，從9月至隔年6月將進行共8場主客場資格賽。

第2輪資格賽將由亞洲前34名隊伍和首輪6隊一共40隊，將分為8個5隊的小組參賽。每一組的小組第1，以及4個成績最佳的小組第2，共12隊將晉級世足資格賽第3輪。第3輪分為2個6隊的小組進行10場主客場賽，兩組的前2名將獲得世足賽資格，兩個第3名加踢附加賽，勝者將進行最後的洲際附加賽，爭取最後1席。

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亞洲區資格賽抽籤，將40支隊伍依照6月的FIFA世界排名分為5個檔次，第125名的中華男足排在亞洲24，位在第3檔次。而透過抽籤，每一小組預計將有1-5檔次的各1支球隊。如果第1檔次抽到中國、日本、南韓等話題強隊，預計將在國內再次掀起一陣足球熱潮。

不過中華男足晉級之路不樂觀，上屆世足賽的亞洲區資格賽中華男足和泰國、伊拉克以及越南同組，不幸吞下全敗。

此外，闖過第2輪的12支隊伍將獲得2023亞洲盃參賽資格。此外另有24隊，參與亞洲盃資格賽第3輪。

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）