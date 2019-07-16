Reebok掀大Logo風潮！　90年代經典INTERVAL限量首發

▲GO BOLD！老爹鞋不夠看，Reebok另掀大Logo風潮。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

90年代潮流鼻祖Reebok始終以創新引領潮流，同時也鼓勵人們充分表達自己，堅持自己的夢想、創建自我風格，並用力追尋所有人事物，Reebok 將之稱為”GO BOLD”精神。2019年夏天，Reebok以此理念推出超狂復刻之作，融合經典Vector Logo，突破傳統設計格局，以全力以赴的態度，大標誌展現截然不同的風格，復刻倍化翻玩品牌Logo，推出 INTERVAL。

INTERVAL最初於1996年夏天推出，是當時Reebok揚名國際體育界的重點商品，受到專業運動員和消費者的高度青睞。今再次亮相，除了經典藍紅色和白藍兩款配色外，還有復古綠，7月19日起GO BOLD敢作例外正式登場，立馬入手今夏最狂翻玩Logo鞋款。

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▲Reebok為了傳承GO BOLD大膽精神，再次將它從Classic系列中復刻。（圖／品牌提供）



近年老爹鞋以簡約厚實的外型加上標誌性的內增高，風靡時尚與潮流圈。標榜”打造與眾不同風格”的Reebok於今年再次推出INTERVAL。INTERVAL誕生於1996年夏天，在當時以高機能性與前衛外型受到大眾喜愛，是當時Reebok的標誌性鞋款之一。



時至今日，Reebok為了傳承GO BOLD大膽精神，再次將它從Classic系列中復刻，邀請全方位創作者展榮展瑞一同演繹INTERVAL敢作例外的精神，此鞋款於2019上海時裝週首次亮相，不只完美繼承90年代原始鞋型的俐落感與柔軟的大底、內裡軟墊標誌性設定，也與時俱進加入HEXALITE蜂巢科技，讓整體鞋身不只復古、也兼具絕佳的實穿性！鞋身放上貫穿潮流史的經典Vector logo，將Logo放好放滿，再次顛覆大眾對於潮流的定義，以獨特的風貌向大眾展現GO BOLD精神。

▲Reebok以此理念推出超狂復刻之作，融合經典Vector Logo，突破傳統設計格局。（圖／品牌提供）