運動雲

>

港口盃／中華戰庫拉索板凳清空　教頭：對手小動作較多

ETtoday運動雲

▲港口盃，蘇俊璋中繼3局送出4k。（圖／中華棒協提供）

▲港口盃，蘇俊璋中繼3局送出4k。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

2019年荷蘭港口盃在臺灣時間16日凌晨1點，中華隊出戰庫拉索，中華隊全場雖然只有5支安打不及庫拉索的9支安打，不過中華隊把握兩次壘上有人機會各攻下3分，反觀庫拉索雖然擊出9支安打，不過中華隊投手群聯手也飆出10次三振化解庫拉索隊攻勢，終場中華隊就以6：2擊敗庫拉索隊收下二連勝。

中華隊今天打線第一局就發揮，2出局後陳偉志安打上壘，陽忠辰獲得4壞保送，王薪權一棒擊出游擊方向深遠的內野安打並使游擊手發生傳球失誤幫助中華隊先下2分，並再靠著林瀚適時二壘安打攻下第3分。

請繼續往下閱讀...

▲港口盃，陳偉志單場雙安表現最佳。（圖／中華棒協提供）

▲港口盃，陳偉志單場雙安表現最佳。（圖／中華棒協提供）

投手方面今天由年輕小將江國豪掛帥先發，主投4局雖然被擊出偏高的7支安打，不過也送出4次三振只失去2分，第五局被擊出連續兩支安打後退場，由蔡偉凡登板中繼，雖然先被擊出高飛犧牲打、安打，讓比分追至一分差，不過還是穩住陣腳送出三振守住中華隊領先。

握有一分領先的中華隊第7局攻勢再起，一出局後攻占滿壘，先靠著高育瑋高飛犧牲打追加一分保險分，陳偉志再補上穿越安打清光壘包，幫助中華隊在這個半局再下3分，加上蘇俊璋後援3局飆出4k，王政浩最後一局也有效關門，中華隊最後就以6：2擊敗庫拉索隊，拿下二連勝。

▲港口盃，王政浩後援一局順利守成。（圖／中華棒協提供）

▲港口盃，王政浩後援一局順利守成。（圖／中華棒協提供）

7局上發生小插曲，疑似庫拉索跑者採到中華隊一壘手的腳，造成板凳清空，所幸沒有大衝突。李盈南總教練賽後也勉勵球員，比賽專注在球場上，對手或許小動作較多，但是還是要專注在場上，今天場上比較多狀況，不過大家都有把該注意的互相提醒，希望大家繼續加油。

▲港口盃，江國豪先發4局失1分。（圖／中華棒協提供）

▲港口盃，江國豪先發4局失2分。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 港口盃中華隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

自己的籃球自己救！　陳建州盼籃球人團結挺過台籃危機

AD抱腿詹皇爭首冠？一眉哥：是他來到我和表弟、朗多的隊伍

讓出洋基王牌轉調牛棚　史華連諾：我只想投球！

前俊國熊捕手之子黃大祐拚甲子園　為父親遺願而戰

港口盃／中華2連勝　悍將首輪江國豪、猿首輪蘇俊璋亮相

中職／骰子型投手怎麼來？　曹竣崵點出三原因

讀者回應

﻿

最新新聞

1伍鐸對決萊福力　彭政閔挑戰紀錄

2克拉克森入選菲律賓未必代表出賽

3菲律賓19人名單克拉克森出戰成疑

4好想得到雷神　洋基必須拿大物換

5班林格33轟超越耶利奇

熱門新聞

1陳建州：自己的籃球自己救

2AD抱腿詹皇爭冠？一眉哥幽默回應

3讓出洋基王牌　史華連諾願調牛棚

4俊國熊捕手之子為亡父拚甲子園　

5江國豪、蘇俊璋亮相　中華2連勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

暴力猿單局轟5分翻盤　桃猿6比4退兄弟中止5連敗 7/14 中信兄弟VSLamigo桃猿

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366