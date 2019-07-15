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瓊斯盃／SBL打不打放一旁　林冠均專心轉型控球

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▲林冠均、林秉聖、林庭謙、吳永盛。（圖／記者杜奕君攝）

▲林冠均。（圖／記者杜奕君攝）

記者洪偵源／彰化報導

瓊斯盃代表中華白的林冠均，將從大學升成人組賽事，偏偏遇上國內籃壇搖擺不定的時期，如今確認職籃破局，SBL也將開始籌備下一季賽事，林冠均說，其實一直以來都有更重要的事情等他完成，能不能打SBL並非他能控制的事情。

林冠均原本被認為是選秀狀元熱門，但後來確定以華裔球員身份加入SBL，但同時國內CBL職籃也如火如荼在籌備，結果各隊持觀望狀態，開打時間一延再延，也影響到SBL的籌備。

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最後CBL訂出715大限，並在這一天也宣告破局，籃協也馬上宣告瓊斯盃結束後，立刻會見各球團與體育署，目標在11月底就展開新球季，也確定下一季SBL會開打。

剛從UBA升上來的林冠均說，其實這段時間他並沒有受到影響，因為這不是他能控制的事情，目前就是希望瓊斯盃的比賽打好，之後有沒有球隊打，再來看情況，先讓自己有好表現比較重要。

對林冠均來說，轉型比打SBL更重要，以往打4號位的他，正轉型打控球後衛，這需要一段適應期，但是為了日後的發展，也是不得不面對的課題。

「過去在訓練營我也打過1號，只是我很久沒有打這麼位置，要重新適應，而且要學的東西還很多。」林冠均認為，目前控衛的功力，只有5到6成的能力，節奏掌握與比賽解讀能還得適應。

林冠均談到，伯父林正明（能仁家商教頭）也建議他轉型，認為他比賽解讀能力不錯，且若要再更高層級的球賽發展，勢必得轉型，父親也是這樣建議他，因此他努力朝轉型努力，來到中華白也都在打控球。

不過轉型之路相當不容易，尤其是控球後衛，為此吃足苦頭的例子不在少數，林冠均說，至少籃球是自己有熱情的事情，打球就是做自己喜歡的事情，轉型也算打球的一部分，所以覺得還好。

關鍵字： 瓊斯盃CBLSBL林冠均
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