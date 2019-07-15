滑輪溜冰世錦賽落幕　中華隊奪5金8銀9銅獎牌榜第八

▲世錦賽中華隊競速滑輪代表團。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

有滑輪溜冰界奧運會之稱的世界全項目溜冰錦標賽（World Roller Games），在巴塞隆納舉行7月14日結束，中華好手們共獲得5金8銀9銅的佳績，獎牌榜排名第八。

世界全項目溜冰錦標賽由11種不同的滑輪項目組成，其中台灣已有發展的項目有6項，競速滑輪（Speed）、花式溜冰（Artistic）、直排曲棍球（Inline Hockey），並排曲棍球（ Rink Hockey）、自由式輪滑（lnline Freestyle）和滑板（Skateboarding）。

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本屆世界全項目溜冰錦標賽，中華隊以競速滑輪項目獲獎最多，合計1金4銀6銅，其次是自由式滑輪以及花式溜冰。

▲世錦賽競速滑輪一萬公尺計點賽金牌陳彥成。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）



金牌共五面：

陳毅帆成年男子組直排花式金牌

陳彥成成年男子組公路10000公尺計分賽金牌

陳貝怡成年女子組自由式輪滑-速度過樁金牌

丁于恩青年女子組自由式輪滑-速度過樁金牌

鄭宇翔青年男子組自由式輪滑-速度過樁金牌

銀牌共九面：

楊合貞／成年女子組10000公尺淘汰賽銀牌

陳映竹／成年女子組100公尺爭先賽銀牌

林建佑／青年男子組200公尺計時賽銀牌

郭立陽／青年男子組500+D公尺銀牌

簡宏宇／成年男子組直排花式銀牌

范永承／青年男子組直排花式銀牌

羅珮瑜／成年女子組自由式輪滑-速度過樁銀牌

劉巧兮／青年女子組自由式輪滑-速度過樁銀牌

銅牌共八面：

劉懿萱／成人女子組10000公尺計點賽銅牌

劉懿萱／成年女子組1000公尺銅牌

楊合貞／成年女子組15000公尺淘汰賽銅牌

彭悅慈／成年女子組500+D公尺爭先賽銅牌

林建佑／青年男子組100公尺爭先賽銅牌

王緯綸／青年男子組單圈爭先賽銅牌

周柏崴／青年男子組自由式輪滑-速度過樁銅牌

周柏崴／青年男子組自由式輪滑-battle銅牌

廖彥維／青年男子組直排花式銅牌

▲世錦賽成年男子組直排花式溜冰金牌，陳毅帆（右一）。（圖／王淵棟教練提供）