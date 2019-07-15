運動雲

>

滑輪溜冰世錦賽落幕　中華隊奪5金8銀9銅獎牌榜第八

ETtoday運動雲

▲▼ 世錦賽中華競速滑輪代表隊。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

▲世錦賽中華隊競速滑輪代表團。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

有滑輪溜冰界奧運會之稱的世界全項目溜冰錦標賽（World Roller Games），在巴塞隆納舉行7月14日結束，中華好手們共獲得5金8銀9銅的佳績，獎牌榜排名第八。

世界全項目溜冰錦標賽由11種不同的滑輪項目組成，其中台灣已有發展的項目有6項，競速滑輪（Speed）、花式溜冰（Artistic）、直排曲棍球（Inline Hockey），並排曲棍球（ Rink Hockey）、自由式輪滑（lnline Freestyle）和滑板（Skateboarding）。

請繼續往下閱讀...

本屆世界全項目溜冰錦標賽，中華隊以競速滑輪項目獲獎最多，合計1金4銀6銅，其次是自由式滑輪以及花式溜冰。

▲▼ 世錦賽中華競速滑輪代表隊。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

▲世錦賽競速滑輪一萬公尺計點賽金牌陳彥成。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

金牌共五面：
陳毅帆成年男子組直排花式金牌
陳彥成成年男子組公路10000公尺計分賽金牌
陳貝怡成年女子組自由式輪滑-速度過樁金牌
丁于恩青年女子組自由式輪滑-速度過樁金牌
鄭宇翔青年男子組自由式輪滑-速度過樁金牌

銀牌共九面：
楊合貞／成年女子組10000公尺淘汰賽銀牌
陳映竹／成年女子組100公尺爭先賽銀牌
林建佑／青年男子組200公尺計時賽銀牌
郭立陽／青年男子組500+D公尺銀牌
簡宏宇／成年男子組直排花式銀牌
范永承／青年男子組直排花式銀牌
羅珮瑜／成年女子組自由式輪滑-速度過樁銀牌
劉巧兮／青年女子組自由式輪滑-速度過樁銀牌

銅牌共八面：
劉懿萱／成人女子組10000公尺計點賽銅牌
劉懿萱／成年女子組1000公尺銅牌
楊合貞／成年女子組15000公尺淘汰賽銅牌
彭悅慈／成年女子組500+D公尺爭先賽銅牌
林建佑／青年男子組100公尺爭先賽銅牌
王緯綸／青年男子組單圈爭先賽銅牌
周柏崴／青年男子組自由式輪滑-速度過樁銅牌
周柏崴／青年男子組自由式輪滑-battle銅牌
廖彥維／青年男子組直排花式銅牌

▲▼ 直排花式五連霸國手，陳毅帆（右一）。（圖／王淵棟教練提供）

▲世錦賽成年男子組直排花式溜冰金牌，陳毅帆（右一）。（圖／王淵棟教練提供）

關鍵字： 世錦賽競速滑輪花式溜冰自由式輪滑陳彥成陳毅帆
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

推薦閱讀

陳彥成世錦賽競速滑輪摘金寫台灣紀錄　陳毅帆五連霸

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

溫網／謝淑薇女雙奪冠！　相隔5年再度勇奪大滿貫

熱門新聞

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

溫網／謝淑薇女雙奪冠！　相隔5年再度勇奪大滿貫

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一與西武雙獅會　送王子飯店住宿券

20.2秒差距　林祐樂高盜壘阻殺率關鍵

3柏金斯批保羅太自傲很少鼓勵隊友

4喬帥手握16座大滿貫離納達爾不遠

5富邦勇士申請ABL　保留二軍打SBL

熱門新聞

1棒球發展150年來首見「盜一壘」！

2溫網台將大滿貫獲雙冠史上首次

3喬科維奇最長一戰擊敗費德勒連霸

4CBL職籃確定破局　3隊表態不打

5謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳仕朋6局僅失1分　好投領富邦5比1贏統一

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366