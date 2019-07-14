前俊國熊捕手之子黃大祐拚甲子園　為父親遺願而戰

▲黃大祐。（圖／截自朝日新聞）

記者楊舒帆／綜合報導

岡山共生高校黃大祐是前俊國熊捕手黃文明的兒子，他將在日本第101屆高校野球選手權(俗稱夏季甲子園)地方大會，拚與亡父的約定「打進甲子園。」

黃大祐5月練習比賽時，被對手島根縣出雲高校的監督野中徹博在比賽前叫住，監督突然說，「跟爸爸長得一模一樣呢！」原來野中徹博1993年效力過俊國熊，當時幫他接捕的捕手就是黃文明。野中徹博回憶道，「他當時幫助我們很多，也會一起出去吃飯。」

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在日本打球能遇到爸爸的熟人，讓黃大祐直呼，「很不可思議也很高興，為了更接近父親，想好好打棒球。」談起父親，黃大祐也相當感念他，小學四年級開始就接送他到練習場地，父子倆也會傳接球、跑步，父親也總是關心著他「練習得如何？」「打得好嗎？。」

黃大祐11歲那年，黃文明就如常地要去練習場地接兒子，卻因心肌梗塞突然離世。相隔半年屏東縣僑勇國小的教練到家裡找他加入棒球隊，於是他正式跟隨爸爸腳步踏入棒球生涯。

就讀新竹市成德國中時期，黃大祐看見網路影片播放甲子園比賽，想起爸爸曾經說過，「我也想在甲子園打球，如果打甲子園的話說不定能成為日職選手。」於是從那一刻起，黃大祐決定高中赴日留學，離開台灣前還在父親的墓碑前誓言，「要成為超越爸爸的選手。」

今年高三的黃大祐，克服了日語的障礙，共生高校監督森下雄一也稱讚他企圖心很強，黃大祐心裡想的是，「想讓爸爸說出『這是我兒子』，讓他很驕傲。」高校3最後一年，要帶著與爸爸的約定拚甲子園。

不過岡山共生高校在14日開打的地方大會首戰就以2比5不敵東岡山工高校，最後一年的夏天留下遺憾，只能成棒階段再努力。

▲黃大祐就讀成德國中時期。（圖／記者楊舒帆攝）