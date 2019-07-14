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金廈泳渡去年冠軍卓承齊改搭擋拿亞軍　弟弟卓沛齊第三

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▲▼ 金廈泳渡前三左起為廖梓丞、王凱鵬、卓承齊 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲金廈泳渡前三左起為廖梓丞、王凱鵬、卓承齊 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／廈門報導

一年一度的金廈泳渡今年邁入第10屆，賽事每年由金門或是廈門做為出發點，已成為兩岸體育交流的指標性活動，今年則由金門出發，終點為廈門，200名兩岸四地泳將將於8時30分準時鳴槍開賽下水出發，第一名中國董明哲和王凱鵬、第二名為台灣曾鍇文和卓承齊、第三則是卓沛齊和廖梓丞。

▼ 卓承齊。

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▲▼ 金廈泳渡去年冠軍卓承齊改搭擋拿亞軍　 。（圖／記者謝孟儒攝）

金廈泳渡始於2009年開辦，今年為第10屆，活動效益著重於推動兩岸運動觀光，本屆在14日上午8時10分假金門烈嶼雙口海灘舉行，184名兩岸四地泳將將於8時30分準時鳴槍開賽下水出發，賽程距離約7公里，由廈門椰風寨救生指揮中心海灘上岸，參加者獎勵總金額人民幣30萬元。

▼ 廖梓丞。

▲▼ 金廈泳渡第三廖梓丞　 。（圖／記者謝孟儒攝）

雖然前一天搶灘料羅灣因為海象不佳很可惜取消，不過金門縣政府在經過積極評估之後，確定金廈泳渡能夠如期舉行，最終男子A組第一名為來自中國的董明哲和王凱鵬，成績為1小時37分06、第二的曾鍇文和卓承齊1小時38分50、第三則是卓沛齊和廖梓丞則是1小時41分16。其中卓承齊和卓沛齊是去年的冠軍。

▼ 金廈泳渡第一名大陸王凱鵬 。

▲▼ 金廈泳渡第一名中國王凱鵬 。（圖／記者謝孟儒攝）

男子B組第一名為孫大革和尹默林1小時57分38、權柯和劉博1小時59分27、陸晉湟和洪健智2小時12分06。女子組前三名為陳慈和楊丹丹的1小時43分52、謝宜臻和詹庭瑜的1小時53分22排在第二，第三則是劉家怜和姚羽芯的1小時37分06。

▼ 金廈泳渡台灣選手左起為廖梓丞、曾鍇文、卓承齊、卓沛齊 。

▲▼ 金廈泳渡台將左起為廖梓丞、曾鍇文、卓承齊、卓沛齊 。（圖／記者謝孟儒攝）

身為本屆世大運國手、去年冠軍的卓承齊第四次參與金廈泳渡，這次沒有和弟弟卓沛齊搭擋出賽。卓承齊說，「因為弟弟升大學之後就比較沒有練習，加上他之前手有受傷骨折，想說換搭擋看看，沒想到弟弟還是游得不錯，和我的夥伴幾乎同時上岸，來參加這活動可以和兩岸的選手以游泳交流滿好的。」

金門縣長楊鎮浯也特別蒞臨現場為泳將們加油並且頒奬，「昨天在金門泳渡料羅灣第17屆，但因為海象不佳17年來第一次取消，在競賽過程中第一個前提就是要確保安全，取消之後就很擔心泳渡會不會受影響，很幸運在老天爺幫忙之下一切都非常順利，天氣也非常好。」

▼ 金廈泳渡女子組前三。

▲▼ 金廈泳渡女子組前三。（圖／記者謝孟儒攝）

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