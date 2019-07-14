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張老師專欄／下半季即將展開逐鹿　力拼前三名季後賽

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▲▼日職沖繩春訓,讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

▲讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

兩個聯盟星賽結束後，15日起即將展開下半季各隊最後拼閗，爭取聯盟前三名內資格，藉以力爭聯盟冠軍，參加〔日本一〕總冠軍頭銜。

兩聯盟明星對抗賽於13日結束第二場角逐，央聯以11比3輕取洋聯明星隊，稍早前一天洋聯曾以6比3力克央聯。今年兩場比賽各勝一場後，自1950年以來累積戰績為85勝11和78負，洋聯還是略勝一籌，今年明星賽並沒有旅日球員入選參賽。

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上半季結束12隊大致都出賽80多場，各剩下5、60場不等賽事，目前軟銀及巨人隊於兩聯盟領先群雄，非但可望躋身三名內席位，並有問鼎聯盟主厚望。軟銀隊已賽84場，戰績48勝4和43負的六成正勝率，領先第二名火腿隊有7場之多勝差，與同聯盟逐鹿中除了3比9落後給羅德隊，7比7與樂天平分秋色之外，與其餘3隊都是贏多輸少戰果，對亞軍火腿隊8勝1和2負；對第三名西武隊8勝5負；與墊底的歐力士11勝1和3負都佔優，即便如此，但與火腿與西武都剩有10多場賽事，仍須小心翼翼，尤其15日下半季開賽即面對火腿的3連戰，精彩可期，可惜旅日王柏融進入傷兵之列，大約四星期前後才能復出。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士。（圖／記者季相儒攝）

▲日本火腿鬥士。（圖／記者季相儒攝）

火腿隊已賽84場，尚有59場未了賽程，該隊除了與軟銀隊2勝1和8負落後之外，與其餘4隊分別對西武、樂天各為8勝7負；對歐力士6勝2和3負；對羅德9勝4負淨贏5場最多。除了火腿之外，其實洋聯尚有西武、樂天、羅德等3隊勝差都極微，甚而包括敬陪末座的歐力士隊，也都有力爭A段班另外兩個席位。

在央聯方面，巨人隊從交流賽後一直有突出表現，目前已賽80場，尚有63場大半賽事未了，雖然仍領先第二、三名的橫浜及阪神兩隊，有9點5場之多勝差，可是往後所剩賽事仍多，何況巨人隊過去有數度3連敗及4連敗紀錄，務必謹慎應戰。過去巨人隊在同聯盟對抗中，以4勝1和6負落後廣島隊之外，與另外4隊都是勝多於負優勢，除了對中日10勝4負贏得較多之外；對橫浜8勝5負；對阪神8勝4負；對養樂多6勝5負等隊都是贏得不多。

今年央聯戰況趨勢有點怪怪的，暫居亞軍之席的橫浜隊及阪神兩隊，都只有4成88勝率〔39勝41負〕；都與巨人隊有9點5場勝差，其實，第四、五名的廣島、中日兩隊，也都有爭奪A段班另外兩席機會。目前廣島隊落後橫浜、阪神只有1點5場勝差，而去年球季央聯亞軍養樂多，今年球季一蹶不振，目前墊底卻與榜首巨人隊有15點5 場之多勝差，而與阪神隊也有6場勝差，綜觀央聯勢向，除了巨人隊一枝獨秀之外，橫浜、阪神、廣島及中日等四隊都將力爭A段班另外兩席季後賽資格。

▲巨人隊陽岱鋼。（圖／翻攝自讀賣巨人粉絲團）

▲巨人隊陽岱鋼。（圖／翻攝自讀賣巨人粉絲團）

至於旅日台灣球員陽岱鋼等人，一半季表現平平，他們都將在最後三個月期間全力以赴，尤其尚在二軍磨練的樂天隊投手宋家豪，西武隊投手郭俊麟、野手吳念庭等人。

茲誌15日下半季各隊首輪3連戰賽程列下：央聯─養樂多對巨〔長野市球場〕；橫浜對廣島〔橫浜球場〕；中日對阪神〔名古屋巨蛋〕。洋聯─軟銀對火腿〔福岡巨蛋〕；歐力士對樂天〔大阪巨蛋〕；西武對羅德〔西武巨蛋〕。

▲羅德洋砲萊亞德（Brandon Laird）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲羅德洋砲萊亞德（Brandon Laird）。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 張昭雄日職
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