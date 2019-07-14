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洋基衝了！喊話補頂級先發　凱許曼半夜1點還在打電話

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▲田中將大激動狂吼。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基田中將大扛先發輪值重擔。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

位居美聯東區龍頭的洋基隊，今年731交易大限目標就是補強先發輪值，總管凱許曼（Brian Cashman）已經表明鎖定交易市場裡的每一位投手，透露自己最近持續打給各球團總管討論交易，手機更是24小時保持暢通。

「現在是凌晨1點30分，我還在給各球團的總管發訊息。」凱許曼表示，「他們的反應就是，『你不是在倫敦嗎？』但我就是無法入睡。」

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距離731交易大限只剩半個月，洋基瞄準交易市場頂級先發，包括印地安人鮑爾（Trevor Bauer）、藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）、巨人邦格納（Madison Bumgarner）和大都會惠勒（Zack Wheeler），其中邦格納和史卓曼被專家認為是最有可能的目標。

▲巨人，邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人邦格納。（圖／達志影像／美聯社）

「我們還有很長的路要走，那些局數是非常重要的，所以我們以先發投手為主要目標。」凱許曼說，「如果沒有補到想要的人選，我們將繼續加強牛棚，但現在最重要的是試圖為我們現有的東西加強質量。」

洋基目前戰績58勝32敗、勝率6成44，在美聯東區暫居分組第一，領先光芒6場勝差，面對光芒和紅襪強勢追擊，以及美聯雙城、太空人等強隊，洋基一點都不敢鬆懈，拿下睽違10年的世界大賽冠軍是球隊本季的終極目標。

凱許曼再次強調：「我希望有一件事情球迷能夠明白，那就是太空人、光芒、紅襪、雙城、運動家都在變強。現在市場中有很多投手，如果我們今天就簽了先發和後援，看起來好像很不錯，但實際上聯盟球隊都在變強，我們也要設法變得更好。」

▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥史卓曼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基凱許曼
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