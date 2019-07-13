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瓊斯盃／中華藍打出感動力退伊朗　領隊陳建州「加菜」10萬獎金

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▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，陳建州。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲中華藍擊退伊朗奪首勝，領隊陳建州頒10萬獎金。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

中華藍隊靠著陳盈駿延長賽最後20.4秒三分冷箭，終場以91比88擊退伊朗奪得本屆首勝。中華藍領隊陳建州，特別「加菜」10萬元獎金，希望能夠激勵球員，輸贏不是唯一，盼打好每一場球，把球迷贏回來。

中華藍此役沒有登錄規劃測試佛羅維斯（John Flourveus），以全本土出戰伊朗國家隊2軍，末節雖然掌握7分領先，但被伊朗追平後形成拉鋸，倒數44秒劉錚三分球得手，但伊朗馬上又追平，最後一擊絕殺，陳盈駿卻意外滑倒讓比賽進入延長。

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所幸延長賽劉錚、周儀翔穩住局面，最後20.4秒陳盈駿外圍開砲三分球命中，驚濤駭浪之中以91比88拿下本屆瓊斯盃首勝。賽後陳建州在休息室直接頒給球隊10萬元現金獎金，總教練帕克（Charlie Parker）延續前面開會講的「英雄（Be Hero）演說」，開玩笑說陳建州是現在大家的英雄。

今年獲籃協邀請擔任中華藍領隊的陳建州，賽後直接大方祭出10萬元獎金，「以前的領隊也都這麼做的，我只是跟隨著他們的步伐，付出自己能力範圍之內的獎金，希望能夠激勵球員們，『自己的籃球自己救』，也希望能夠拋磚引玉。」

陳建州表示，瓊斯盃輸贏不是唯一，重點是把內容打得精彩，像今天的比賽就是很好的示範，目標是在今年的瓊斯盃，把失去的球迷再次贏回來。

▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，陳盈駿。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳盈駿延長賽倒數20.4秒飆進致勝三分彈。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，帕克（Charlie Parker）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲中華藍贏球，總教練帕克（Charlie Parker）場邊慶祝。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍陳建州
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