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安聯小小世界盃全國決賽104隊奮戰　國內最大幼兒足賽

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▲▼安聯小小世界盃。（圖／迷你足球協會提供）

安聯小小世界盃。（圖／迷你足球協會提供）（下圖同） 

體育中心／綜合報導

「2019安聯小小世界盃」吸引來自全國U6至U15組別，1030支隊伍、超過一萬名選手參賽，今(13)日在安聯人壽、樂得Lotto及中華迷你足球協會長官的見證下，跟隨公平競賽旗和「安聯小小世界盃」大會旗，浩浩蕩蕩進入台北田徑場，今年更有台北市立大學動藝系帶來精彩的舞龍舞獅表演與現場小選手們進行互動，為7月13、14日的總決賽揭開序幕！

安聯人壽總經理林順才致詞表示，「安聯小小世界盃」已經成為台灣的足球年度盛事，不僅是國內參賽隊伍最多的幼兒足球盃賽，今年還有來自海外的隊伍參賽，賽事國際多元，展現安聯人壽對於推廣台灣幼兒足球的用心。

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義大利第一運動品牌樂得Lotto台灣區總經理楊秋華指出，台灣的足球市場正在蓬勃發展，樂得Lotto也專注於地方深耕，除了球衣、球鞋，還特別為台灣2-12歲幼兒開發3號足球，楊總經理說，不同於其他運動品牌，多以現有市場規模作為品牌是否投入的參考指標，樂得Lotto更希望能為運動發展投入資源，盡到企業的社會責任。

▲▼安聯小小世界盃。（圖／迷你足球協會提供）

去年的U6冠軍LS紅獅隊小球員陳丞駿今年是第二次參賽，平均每週會花三天各2小時練球，最喜歡的足球員是C羅，爸爸陳穎賢說感謝安聯人壽每年舉辦這場賽事，讓他的小孩能遠離3C產品，並在教練的指導下能比同齡小孩更成熟、更有責任感。另一位來自台中市清水國小的王廷睿，二年前因為安聯小世足而加入校隊，即使每週練習三次還要兼顧學業，但他的父親說他接觸足球後會自己分配時間，不但學習了許多技巧，也學會情緒控管不責怪隊友，因為足球讓他的生活充滿了快樂。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示，做為基層運動員出身，更加感受體育發展系統建立的必要性與重要性，其中政府及企業的支持更是至關重要，感謝安聯人壽打造「安聯小小世界盃」並持續支持，讓盃賽由初始到現在6個縣市將近1100隊，從U6到U15，為台灣的幼兒足球奠定基礎，也謝謝樂得Lotto在今年共襄盛舉，贊助球衣與競賽足球1200顆，讓所有參與決賽的選手們，都能擁有屬於自己的足球。

▲▼安聯小小世界盃。（圖／迷你足球協會提供）

關鍵字： 安聯小小世界盃
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