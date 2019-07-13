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中職／火爆折球棒、徒手撕毛巾　陳子豪又一怪力傳說

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▲▼0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟陳子豪力量驚人，過往曾因自己打不好，多次折斷棒子，還發生過徒手撕毛巾事件，隊友都看呆了，但他自爆，牆壁上的鐵鉤，也是自己徒手扳下來，詹子賢直呼：「他坐哪邊，哪邊的鐵鉤就不見！」

詹子賢與陳子豪今年將一起參加全壘打大賽，賽前聊到看好誰最有機會成為全壘打王，陳子豪看好Lamigo桃猿朱育賢以及統一獅蘇智傑，不過兩人相比，陳子豪認為朱育賢很有機會出線，「他們都是屬於有力量的選手，但朱育賢更有力。」

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看好朱育賢拿下全壘打大賽冠軍，但陳子豪對於自己也頗有信心，他笑說：「我看好朱哥，但我會打敗他的。」

詹子賢也很看好陳子豪，直言應該沒人能跟他比力量，陳子豪不好意思地指著休息區的牆壁說：「這些都是我之前徒手折斷的。」詹子賢在旁補充：「真的有夠誇張，這是鐵耶，他直接用手拆掉。」

陳子豪的天生怪力，眾所皆知，先前便遭隊友調侃：「他的棒子打斷得不多，多數是打不好時而自己折斷的。」事實上，在隊友們眼中，陳子豪是相當單純的大男孩，雖然時常因自責而暴走行為，但從不遷怒他人，在家中還是一個好爸爸，對孩子非常溫柔，令人刮目相看。

▲陳子豪徒手拆鐵鉤。（圖／記者王真魚攝）

▲陳子豪徒手拆鐵鉤。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 中華職棒中職陳子豪中信兄弟
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