中職／小碎步驚險滑進本壘　周思齊慶幸賺進保險分

▲中信兄弟周思齊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟12日以9比7擊敗Lamigo桃猿，周思齊8局代打敲安，助隊逆轉戰局，且在王威晨安打後，直接從二壘衝回本壘，冒著差點出局的風險，跑回保險分，他在賽後表示：「如果對方傳準、或是捕手有接好，應該是會出局的，很開心有得分。」

兄弟開局便攻下4分領先，但猿隊一路追分，7局打完，反以7比5領先，8局下，兄弟打線面對猿隊投手黃子鵬，發動反攻，蘇緯達在1出局一二壘有人時敲出二壘安打，一棒扳平戰局，桃猿換投林柏佑，兄弟則換代打周思齊，且適時敲出二壘安打，打回致勝分。

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站上二壘的周思齊，在王威晨敲出左外野安打後，奮力跑回本壘，眼看回傳球已經先到本壘，但捕手廖健富未及時接好球，反讓他安全回家。

賽後談到8局的本壘攻防，周思齊說：「那球打得很強勁，加上對方守得比較淺，跑壘本來沒這麼積極，但跑壘指導教練林明憲下指令說拚拚看，反正已經領先1分，很開心結果是好的。」

周思齊透露，當時敲出安打主要是設定高的球路，「抓直球攻擊，那球掌握得不錯，滿會飛的」，球隊一路緊咬對方，把最終逆轉戰局，他笑稱：「這就是兄弟啊，這是我們的精神。」