中職／味全龍投標認養澄清湖球場　其它球場未招標　

▲2019味全龍新秀簽約加盟記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／高雄報導

味全龍主場會在高雄嗎？目前高雄確實是味全龍唯一有投標要認養的球場，高雄市也相當積極，在6月底就提出澄清湖棒球場前置作業計畫案，味全龍因此參與投標，台北市並未有相關計畫，新竹市舊球場還未拆除。

今年味全龍重返中華職棒，明年先從二軍打起，2021年正式進軍一軍，一軍主場擇定何處，球迷都很關心，高雄市、台北市、新竹市、嘉義市及斗六市都想搶味全龍擇定主場。

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最近高雄市自行宣布味全龍已確定主場在澄清湖棒球場，但味全龍方面只有證實要參與澄清湖球場認養投標，否認已決定要把主場擺在高雄，也不排除雙主場的可行性。

會有味全龍擇定高雄澄清湖球場當主場，起因是高雄市積極拉攏味全龍在高雄，高雄市政府運動發展局在6月28日提出「高雄澄清湖棒球場民間自提ROT案前置作業計畫案」，味全龍已表明一定會參與這個計畫案。

雖然這個前置作業計畫案到最後評選出由誰認養澄清湖棒球場，需要1年的時間，而且除了味全龍之外，統一獅想要投標也可以，每一間公司都可以投標，最後再去評選出那一家得標。

味全龍領隊吳德威表示，味全龍會參加澄清湖球場認養的投標，如果台北市針對天母球場有相關的認養投標，味全龍也會去投，但台北市目前並無天母球場民間自提ROT案前置作業計畫案。

新竹球場方面，目前新球場的興建案還在招標中，何時新球場會蓋好還是未知數，吳德威表示，會等到球場蓋好之後，有認養招標時才會去投標承租。

依此看來，味全龍的主場會選擇在哪裡？澄清湖球場要等1年後才會確定能否認養，1年後確定認養成功，味全龍在2021年可以當主場用，不過吳德威在12日也說，嘉義市棒球場也是主場的考慮之一，其它縣市球場若招標也會去投標。