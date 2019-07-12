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衛少告別雷霆　聯盟僅剩柯瑞效力同隊至少10年

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▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／路透社）

▲柯瑞是現役唯一在母隊待至少10年的球員。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

衛斯布魯克(Russell Westbrook)在12日被雷霆交易至火箭，雙方11年的合作正式結束，「衛少」也將離開奧克拉荷馬這座城市。隨著衛斯布魯克的離開，現在聯盟中僅剩柯瑞(Stephen Curry)是始終如一待在母隊至少10年的球員，過去一人一城的時代在現今幾乎已經看不見。

近年球星轉隊風氣越來越盛行，為了追求總冠軍，都會毫不遲疑轉向與其他球星組隊，甚至逼球隊交易自己的情況也逐漸增加，對於自己球隊的忠誠度大不如前。過去的時代，即便打不贏對手，也不會選擇與其他球星組隊，甚至加入對手陣營，反倒只會更想要擊敗敵人，產生了許多無冕王，雖然沒有冠軍頭銜，卻贏得整座城市以及外界的尊重。

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原先衛斯布魯克有可能成為新任一人一城的代表，不過他今日被雷霆送去火箭，11年的合作告終，目前聯盟中僅剩2009年被勇士選中的柯瑞還在原球隊效力至少10年，跟他同期的葛瑞芬(Blake Griffin)、迪羅臣(DeMar DeRozan)等人都在近年遭到交易，在下一梯的選秀中，也只剩沃爾(John Wall)還留在原隊，不過近年他與巫師關係鬧得非常僵，屆時也可能遭到交易。

目前還有機會完成一人一城代表的就屬拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)，自2012年被選中後，里拉德就一直在波特蘭效力，至今長達7年，今夏他又與拓荒者達成4年的續約協議，加上原先的2年合約，接下來6年不出意外都會待在拓荒者。合約走完屆時里拉德也已經34歲，很可能會在簽下最後一份合約，成為拓荒者隊魂並且在波特蘭退役。

▲金塊約基奇、米爾塞普，拓荒者里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞衛斯布魯克
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