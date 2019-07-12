中職／主場在高雄？　吳德威南下溝通：投標且優先考慮

▲味全龍領隊吳德威出席職棒30周年特展。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／高雄報導

針對味全龍要把主場放在高雄澄清湖棒球場一事，味全龍領隊吳德威今天（12日）出席中華職棒30年特展高雄站記者會，他表示，味全龍有參與澄清湖球場認養的投標，也一直優先考慮高雄，但能否得標還要1年才能確定。

高雄市體發局局長程紹同在10日晚間發表味全龍把主場放在高雄的言論，味全龍也發表聲明，表達有投標認養澄清湖球場，但還未決定把主場放在澄清湖球場。

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中華職棒30年特展高雄站記者會今天在高雄召開，高雄市市長韓國瑜、體發局局長程紹同、中職會長吳志揚，以及味全龍領隊吳德威都有出席，吳德威也與程紹同當面溝通。

吳德威表示，高雄市政府針對澄清湖棒球場有一個前置作業公開計畫，味全龍之前有說會參與這個計畫，也已經參與投標，但評選過程需要1年，而且且會有其它投標者，不能說確定會得標。

他表示，而且在這期間也會有其它城市希望味全龍去當主場，味全龍也會過去了解一下，也不排除其它縣市球場。

吳德威表示，澄清湖棒球場的條件及環境優越，體發局也很協助，味全龍一直優先考慮高雄，不過天母、嘉義市也不排除。

▲味全龍領隊吳德威出席職棒30周年特展。（圖／記者林敬旻攝）