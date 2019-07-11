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「帥哥前鋒」烏布瑞2年3千萬留太陽　與盧比歐撐後場防線

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▲▼烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏布瑞以2年3000萬美金續留太陽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

今年季中從巫師轉戰太陽的23歲前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），轉隊後打出高效成績，成為太陽重要的板凳戰力。本季結束後烏布瑞成為受限自由球員，而他也決定與太陽續簽2年3000萬美金的合約，新賽季將與新同學盧比歐（Ricky Rubio）共同擔任重要的後防大鎖。

烏布瑞本季藉由三方交易來到太陽隊，效力太陽的40場比賽中，他繳出生涯新高的場均16.9分、4.9籃板、1.6助攻，成為太陽板凳上的重要戰力。除了進攻效率有所提升外，烏布瑞場均1.4抄截、1火鍋的防守質量，也成為太陽陣中的防守大鎖。

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雖然今年球季結束後，烏布瑞成為受限自由球員，但根據名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，烏布瑞已同意與太陽簽下一紙2年3000萬美金的合約，這也表示烏布瑞將待到太陽直到2020-21賽季。

▲▼Ricky Rubio,盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽在自由市場補進盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

除了續留烏布瑞外，太陽在今夏也以3年5100萬美金合約補進「籃球金童」盧比歐（Ricky Rubio），這對今年一整季沒有正牌後衛的太陽無疑是一重要補強。

關鍵字： NBA太陽簽約Kelly Oubre Jr
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