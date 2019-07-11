金廈泳渡暨搶灘料羅灣海上長泳　13至14日盛大登場

▲金廈泳渡本周末登場。（圖／主辦單位提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019搶灘料羅灣第17屆金門海上長泳，將於7月13日本周六登場，緊接著將於14日舉行金廈海域泳渡全球華人接力公開賽，金門縣政府已歷經數次協調會、邀集各相關單位研商演練及海上勘查，確保金廈泳渡及搶灘料羅灣海上長泳活動順利圓滿完成。

氣候方面風力約3至4級，海溫約28.5至30.5度，浪高約0.5至1.2米，風向是西南風，區域內漲退潮流速約為80至90(cm/s)，因今年是由小金門雙口游向廈門椰風寨，配合潮水流向及風向，將有利選手創佳績。12日晚上6時為歡迎兩岸四地選手，也將於金門風獅爺商店街舉辦選手之夜，並對贊助企業頒發感謝牌。

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每年在活動前會舉辦國際海域與運動學術研討會，今年將於13日上午10點在金門大學正式舉行，由兩岸四地各校學者發表專題及學生論文發表，期待能讓金門再提升多元的學術地位。

今年搶灘料羅灣第17屆金門海上長泳打破以往以暢游交流為主，增設競賽A、B組以晶片計時，提供總獎金新台幣24萬元整；將於7月13日星期六上午7時30分於料羅灣海域舉行開幕典禮，接著於上午8時陸續鳴槍下水，游泳距離為2400公尺，旨在為推展游泳運動、培訓游泳選手、開拓水上活動、擴展運動觀光旅遊，活絡本縣整體經濟效益。

金廈泳渡始於2009年開辦，今年為第10屆，活動效益著重於推動兩岸運動觀光，並透過辦理此項活動結合金廈間的交流，運用兩岸特殊的地理位置，提升金廈兩地知名度與國際化。

金廈泳渡將於14日上午8時10分假金門烈嶼雙口海灘舉行，200名兩岸四地泳將將於8時30分準時鳴槍開賽下水出發，賽程距離約7公里，由廈門椰風寨救生指揮中心海灘上岸，預估第1名泳渡選手於10時整左右抵達終點線。參加者獎勵總金額人民幣30萬元（男子A組總金額10萬、男子B組總金額10萬，女子組總金額10萬）。

台灣的卓承齊、卓沛齊去年以1小時30分07秒贏得男子組冠軍，今年也再次前來衛冕，大陸方面也有3組曾獲多屆泳渡冠軍的孫大革、尹墨林及劉博、權柯等強將挑戰今年金廈泳渡，2018女子組冠軍大陸朱嘉銘選手正在韓國光州參加世錦賽無法前來衛冕。