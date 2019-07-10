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中職／富邦悍將與江國豪談約　簽約金約550萬

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▲107大專棒聯,台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

▲台體江國豪。（圖／記者張克銘攝）

體育中心／綜合報導

中華職棒今年選秀前3指名選秀球員簽約金大致底定，味全龍選秀狀元劉基鴻簽約金590萬元，中信兄弟選秀指名岳政華簽約總額超過600萬元，富邦悍將選中投手江國豪，據了解簽約金在550萬到560萬元之間。

江國豪是富邦悍將在第一輪選中的大學投手，是即戰力的投手，總教練陳連宏表示，選秀前便鎖定這位即戰力好投，期待他在下半季加入輪值。

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據了解，富邦悍將正在跟江國豪洽談合約，簽約金約在550萬元左右。富邦悍將去年簽下選秀狀元戴培峰的簽約金560萬元，另有100萬元激勵獎金。

江國豪曾入選2017年世大運、亞錦賽、2018年世大棒、U23世界盃國手，最快球速148公里，球探評價不僅控球好，變化球種多，打過不少國際賽，也算是本屆選秀完成度較高的投手，進職棒能擔綱先發投手，算是即戰力好手。

味全龍在今年中職選秀，第一輪第一順位指名選秀狀元內野手劉基鴻，將以590萬元簽約金、訓練費20萬元簽約，11日新人簽約記者會加盟，打破中職野手最高簽約金紀錄。

中信兄弟在第一輪第2順位選中岳政華，幾達簽約共識，簽約金在500萬元以上，加上激勵獎金總額會在600萬元以上。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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