中職／冠猛初登板對悍將　運彩開盤看好桃猿





▲Lamigo桃猿洋將冠猛。（圖／Lamigo桃猿提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將在新莊球場迎戰Lamigo桃猿，下半季雙方首度交手，皆由洋投先發，地主富邦由伍鐸掛帥，至於Lamigo則是派出新洋投冠猛，生涯在中華職棒一軍初登板。運彩開盤，看好桃猿。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.90、Lamigo桃猿賠率1.60、讓分賠率開出富邦悍將受讓1.5分賠率1.60，Lamigo桃猿讓1.5分，賠率1.90、大小分開出11.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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今年球季伍鐸先發12場，戰績2勝8敗，防禦率5.40，值得注意的是，去年伍鐸在新莊球場戰績為8勝6敗，主場防禦率僅3.15；不過今年在主場表現不盡理想，目前主場勝投仍尚未開張，吞下5場敗投，防禦率為5.30，就看此役能否奪下本季個人新莊首勝。

本季伍鐸面對猿隊，僅有兩場交手紀錄，其中一場是優質先發，對戰戰績為1勝1敗，對戰防禦率則是4.50。伍鐸面對猿隊右打展現壓制力，對戰被打擊率只有0.143，不過對左打是偏高的3成26，本季手感相當火燙的朱育賢，曾從他手中轟出全壘打，伍鐸必須特別當心。

上半季結束後，Lamigo註銷洋砲柏納帝那，登錄當時的第四號洋投冠猛，他在6月28日和7月4日都曾在二軍登板先發，兩場先發皆面對富邦悍將，兩戰都投5局失1分，球數控制在80球，就看他在一軍能否維持狀況。