中職／福地！萊福力高雄對統一3戰全勝　防禦率僅0.429

▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／高雄報導

中信兄弟今天（10日）在高雄澄清湖球場客場出戰統一獅，由洋投萊福力先發，萊福力在高雄出賽特別神勇，2年來出賽4場拿到3勝1敗，而且在澄清湖碰上統一獅3場是3戰全勝。

萊福力2年來在澄清湖球場出賽4場都是先發，有3勝1敗、平均防禦率只有1.00，27局被17支安打、未被全壘打，22次三振、7次保送，失3分都是責失。

請繼續往下閱讀...

他在去年8月25日首度在澄清湖球場出賽，對手就是統一獅，先發7局只被4支安打、飆出10次三振，1次保送，沒有失分，奪得勝投。

今年4月3日本季澄清湖第一場比賽，萊福力再度先發，對手又是統一獅，再度投7局只被4支安打，6次三振、2次保送，無失分，勝投入袋。

萊福力在今年5月1日又在澄清湖球場對上統一獅，再次先發7局被4支安打、2次三振、3次保送，失1分，再拿勝投，而且是在第6局才失1分，中斷在澄清湖對戰連續19局無失分。

他在澄清湖球場對戰統一獅3場全勝，21局只被12支安打、18次三振、6次保送，只失1分，在澄清湖對戰統一獅3防禦率只有0.429。

萊福力在澄清湖球場唯一1敗是今年5月22日對戰桃猿，但也投6局被5支安打、4次三振、1次保送，失2分，優質先發敗投。