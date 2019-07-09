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老教練蘇明池傳承　著書足球功夫秘笈為台足扎根

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▲▼老教練蘇明池足球功夫秘笈 。（圖／林家聖提供）

老教練蘇明池足球功夫秘笈 。（圖／林家聖提供）

體育中心／綜合報導

台灣的足球運動發展，雖然欠缺基層人員教師及教練培養與教材媒體的開發，但是仍然有許多人熱愛足球並將其推廣，作者蘇明池先生便是其中之一，在工作之餘，擔任學校足球助理教練和顧問，幫助許多年輕運動員專精於足球上，　　1970年作者參與台灣青年代表隊44名青年菁英選手加10餘名逾齡選手，共60餘名集訓，史稱『幼獅訓練營』，集訓為期二個月，作者每於射門練習時，必定技驚全場，讚嘆聲不絕於耳，於培訓第一周即獲得『射門小霸王』之封號。

作者50年來在學校教學、開立足球訓練中心，培育出無數頂尖選手。因此將長年鑽研足球實戰得分技巧、團隊致勝要訣集結成書，衷心期望畢生鑽研之獨特心得與見解，得以藉此書分享更多有心提昇足球技術之選手、教練共研，他教的兩位得意門生都是國內年輕有名教練，目前在台南陽明工商林家聖和台中惠文高中葉獻中。

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作者在書中提供了許多練習足球的方法，例如狗洞練習法，可以提升射門的精準度，以及捷足式踢球腳法，用正腳背強力射門作為必須努力的基本動作，還有假動作盤球腳法、盤吊合一、盤射合一等足球技巧。「正腳背強力射門腳法」也是作者提倡應大力推廣的正統射門技巧，幫助運動員矯正過往錯誤的技術，以利振興台灣足球運動。

本書提出簡單、明瞭，正確實用的足球招式與訓練方法，並搭配作者親自示範的彩色圖片，完整的清晰解說，這些新的創見可以更有效率的加強訓練，無論是足球運動員或是教練，皆可以透過書中詳細的教學方式與延伸動作，獲得增強功力的絕佳技巧，《足球功夫秘笈》在手，技術絕對更上一層樓！

林家聖於2008年到美國洛杉磯銀河隊測試，訓練營遇貝克漢。(圖／林家聖提供)

林家聖於2008年到美國洛杉磯銀河隊測試，訓練營遇貝克漢。(圖／林家聖提供)

關鍵字： 足球足球功夫秘笈
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