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悍將60人外鎖定投捕　洋將盼「雙戈」續留！羅戈「慎重考慮中」

▲富邦悍將洋將羅戈。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將洋將羅戈。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將針對各隊60人外名單進行補強，賴鴻誠有望回鍋之外，目前正在評估吸收前味全龍投手廖任磊。領隊林華韋今日受訪並未透露網羅人選，但也指出，除了投手方面，捕手也是戰力補強方向。

現階段還沒有辦法宣布，林華韋直言，有些滿樂觀，有些則是沒機會，「我們就是針對教練團提出的需求，針對明年戰力規劃來評估人選，由球團負責的人去了解，看對方有沒有意願，只是目前尚未到決定階段，一有好消息會立刻對外公布。」

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目前傳出的補強人選都是投手，林華韋表示，也有考慮捕手，「這是各隊需求，我們確實有考慮。」

至於洋將戰力方面，林華韋說，球團還在努力，「我們非常努力，只是這中間有太多變數。」

以今年陣中最好投手羅戈為例，林華韋透露，他季賽表現好之外，12強再度投出身價，除了中職球隊，海外也有球團在看。

「我們持續與對方洽談，不過尚未受到確切答案。」林華韋進一步指出，目前是只有收到「我們會慎重考慮」的回覆，「當然站在他的立場，我們可以理解，12強也是很好測試自己的一個點。」

後援投手富藍戈同樣有洽談，林華韋表示，「他的表現也很好，當然如果跟羅戈比，也許大家有各自的看法，我認為他的表現也是很好。」


 

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