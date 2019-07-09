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瓊斯盃／歸化測試皮特曼阿基里斯腱受傷　中華藍可能全本土應戰

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▲擁有4年NBA資歷的長人彼德曼，將成為中華男籃最新測試歸化人選。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華男籃歸化測試球員皮特曼（Dexter Pittman）練球受傷，趕不上瓊斯盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

中華男籃歸化測試人選皮特曼（Dexter Pittman），練球時傳出左腳阿基里斯腱傷勢，幾乎確定趕不上12日在彰化體育館舉行的瓊斯盃，籃協副秘書長李雲翔表示，由於工作簽證要花將近1個月的時間才能完成手續，無法及時找到頂替人選，可能被迫全本土應戰，但歸化事宜仍會繼續進行，持續透過各種管道尋覓新人選。

曾經效力在NBA效力邁阿密熱火4季，並且隨隊奪得2冠的211公分長人皮特曼，是今年中華藍隊瓊斯盃的歸化測試人選，不過來台練球不到一週就傳出左腳阿基里斯腱不適，有鑒於今年NBA冠軍戰勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）的案例，總教練帕克（Charlie Parker）不敢讓他硬上場，幾乎確定趕不上本週五開打的瓊斯盃。

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中華籃協副秘書長李雲翔表示，皮特曼的傷情突然，有鑒於工作簽證時間問題，本屆的瓊斯盃無法及時找尋新的測試人選，屆時可能會以全本土應戰，或是讓白隊的歸化測試人選佛羅維斯（John Florveus）拉到藍隊，一切會再跟總教練帕克討論。

李雲翔強調，籃協將積極持續進行接班36歲高齡戴維斯（Quincy Davis）的動作，希望新人選先與中華隊搭配過，以利觀察其配合度，再討論下一步動作。

▲瓊斯盃，佛羅維斯。（圖／記者魏立信攝）

▲佛羅維斯（John Florveus）在第38屆瓊斯盃也曾來台測試。（圖／資料照）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍皮特曼
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