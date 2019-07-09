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溫網／全新戰靴亮相　助喬科維奇直指衛冕

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▲喬科維奇新戰靴COURT FF NOVAK 。（圖／ASICS提供）

▲喬科維奇新戰靴COURT FF NOVAK 。（圖／ASICS提供）

體育中心／綜合報導

全球網球迷引頸期盼的溫布頓網球公開賽如火如荼進行中，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）也積極於本屆賽事尋求衛冕。順利挺進8強的喬科維奇腳上戰靴正是與ASICS亞瑟士共同開發的聯名網球鞋款COURT FF NOVAK。

遵循溫網專屬的白色服裝傳統，COURT FF NOVAK 溫網配色也以白色為基底，搭配亮眼的草綠色，完整呈現草地球賽風格，耀眼而出色。

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不僅外表亮眼，於效能上COURT FF NOVAK更是一雙能匹配世界球王的高規格網球鞋，配合喬科維奇獨特的底線大步滑動打法，特別將後腳跟加寬增加穩定性，並使用圓滑的大底邊緣使得鞋觸地時更安穩。

同時搭配FLYTEFOAM科技，並配置TWISTRUSS系統，能兼顧變向時腳步的彎曲扭轉，及變向後的速度與效率，大大提升靈活度，無論任何場地都能靈活且穩定地移動，展現極高的穩定性及靈活度。速度更是比起上一代在轉身動作能減少5.6%的觸地時間，速度及穩定性的完美平衡，讓喬科維奇能無後顧之憂的，於網球場上全力以赴，一步一步邁向衛冕之路。

除了速度效能上的革新，ASICS亞瑟士也將品牌引以為傲的GEL亞瑟膠技術應用於此款網球鞋中，鞋子的前後腳皆配備GEL亞瑟膠技術，提供完整包覆，減緩落地時的衝擊，給予選手最佳的保護。網布鞋面外包PU，並採用襪套式設計，再加上大面積後腳跟杯，大幅提升包覆性及耐用性。

作為世界頂尖球王喬科維奇的夥伴，，共同開發出一雙專為喬科維奇量身打造的COURT FF NOVAKA，承襲上一代鞋款的經典之處，更在關鍵效能進化、突破，速度及穩定效能的提升，助於選手應對場上突如其來的方向改變，也毫不費力。期待喬科維奇順利衛冕，拿下本屆溫網冠軍，登上巔峰之路。

▲喬科維奇新戰靴COURT FF NOVAK 。（圖／ASICS提供）
 

關鍵字： 溫網喬科維奇
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