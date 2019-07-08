台塑挺10網球選手　燃星計畫與未來之星邁入第9年

▲許育修。（圖／海碩整合行銷提供）

體育中心／綜合報導

台塑力挺十位網球好手 燃星計劃與未來之星邁入第9年

台塑企業暨王詹樣公益信託長期致力推廣體育發展，自2011年起啟動「台塑燃星計畫」，針對桌球、網球、撞球、羽球等項目之潛力選手進行培訓，接著於2012年展開「台塑未來之星培育計畫」，提供資金，讓選手在世界各地征戰磨練，並於2016年透過長庚醫療體系提供兩項計畫之贊助選手免費健檢、特約門診等服務，讓選手們擁有完善的醫療照護支持，得以維持良好的身心狀態，面對賽場上的挑戰。

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傳遞夢想 力量無窮

透過「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星計畫」，王詹樣公益信託始秉持著「取之於社會、用之於社會」這股信念，積極推動社會公益活動，特別在體育運動領域至今已贊助第9年，歷年累計贊助超過254人次，投入資金超過2.5億元，獲得266座國際賽冠軍，對於國內體壇貢獻有成！逐漸在國際上展現出亮眼成績，為台灣體壇寫下新的里程碑。結合長庚醫療體系資源，透過長庚醫療體系提供選手免費健檢、特約門診等服務，照顧選手的身體，讓選手能夠更無後顧之憂，衝刺最好的成績。



▲ 李亞軒（圖／海碩整合行銷提供）

整裝備戰 前進2019年台塑盃國際男/女子職業網球錦標賽

定於下週一（15日）在臺北市網球中心火熱開打的「2019年台塑盃國際男/女子職業網球錦標賽」，賽事為期三週，包含總奬金25,000美元的兩站男子賽與一站女子賽，而「台塑之星」駱建勛、許育修、何承叡、李亞軒、楊亞依等好手則要力抗外國軍團，嘗試將冠軍金盃留在台灣！

男子參賽名單中，除了年初在ITF中國安寧拿下雙打冠軍的何承叡，以及去年參加台塑盃收穫單雙打冠軍的許育修之外，包含資深國手陳迪、「世大運戰神」李冠毅也都將一同競逐冠軍金盃。而邁入第三屆的女子賽事，今年首度升格為ITF 25,000美元賽事，包含去年在ITF昌原網賽女子單打封后的李亞軒、以及去年首位以台將身份在WTA未來之星封后的15歲小將楊亞依等，都將齊聚臺北市網球中心角逐冠軍后座。

邁向第9年的「台塑盃國際男女子職業網球錦標賽」，不僅提供青少年及職業選手爭取積分，更是許多年輕選手累積經驗、提升排名的大好機會，小將們也能藉由本次的比賽累積最好的經驗值，奠定未來持續進步的好表現。台塑盃首站男子賽將於7月15日至21日展開，第二站賽事則在7月22日至28日，而最後壓軸的女子賽事則是7月29日至8月4日登場。

▲駱建勛。（圖／海碩整合行銷提供）