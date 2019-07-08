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美洲盃／梅西轟南美足協腐敗　恐被禁賽2年無緣下屆與世預賽

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▲梅西罕見吞下紅牌。（圖／路透）

▲美洲盃季軍戰梅西吞紅牌 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)在美洲盃足球賽季軍戰，與智利梅德爾(Gary Medel)起爭執，各被判紅牌出場。儘管最後阿根廷2比1贏得季軍，但梅西拒絕領獎並炮轟南美足協腐敗。對此，外媒報導，梅西很可能因此被南美足協禁賽2年。

梅西率領的阿根廷在四強以0比2不敵巴西後，和智利爭奪季軍，但在上半場第37分鐘，和梅德爾卡位球出界後，雙方爆發衝突，梅德爾先用胸部頂了梅西幾下，梅西才回頂，但是梅西並沒有動手，主裁判卻各給一張紅牌出場，這也是梅西14年來第一張紅牌。

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▲▼ 美洲盃季軍戰，梅西吞紅牌 。（圖／路透）

最終雖然阿根廷以2比1擊敗智利，但是梅西拒絕領獎牌。梅西賽後更提到，「各給我們一張黃牌就解決了，我根本不該拿紅牌。」加上四強對上巴西時，阿根廷有兩球關鍵罰球卻都沒有啟用VAR，「我感覺到他們不想讓我們晉級決賽，對上巴西和這場季軍戰是我們表現最好的兩戰。毋庸置疑，他們想要做給巴西拿冠軍，秘魯有贏球能力，但他們很難奪下冠軍。」

梅西更砲轟，「我們根本沒必要被捲入這場鬧劇，整個比賽下來我們並沒有獲得尊重。貪腐、裁判問題讓人感到遺憾，他們不讓球員享受足球，毀了這一切。」回顧梅西本賽季在歐冠四強賽遭到利物浦逆轉出局、國王盃決賽輸給瓦倫西亞、美洲盃無緣晉級決賽，還在季軍戰吞了一張紅牌出場。

▲▼ 美洲盃季軍戰，梅西吞紅牌 。（圖／路透）

對於梅西的砲轟，巴西總教練蒂特（Tite）提到，「我總是把梅西當做外星人一樣對待，認為他很特別，可是當他被擊敗的時候，他需要展現更多的尊重和接受事實的態度，幾場比賽中，我們也被裁判傷害過，但對上阿根廷我們表現都很好，但是梅西在用他的名聲給我們巨大壓力。」

南美足協也發出聲明回應梅西的指控，「12支隊伍結束美洲盃賽事後，出現一些毫無根據的指控，並對比賽權威提出質疑，這對比賽的所有球員和南美足協的專業人士都缺乏尊重。」而西班牙《阿斯報》更指出，梅西可能因此遭到南美足協禁賽兩年的處罰。

報導指出，如果梅西真的被禁賽兩年，將會錯過2022年卡達世界盃的預選賽、以及2020年阿根廷和哥倫比亞合辦的美洲盃。對於可能遭到禁賽，梅西曾回應，「他們想怎樣就怎樣，但是我必須說出真相。」

▼梅西痛批賽會執意讓巴西奪冠。

▲梅西痛批賽會執意讓巴西奪冠。（圖／路透）

關鍵字： 美洲盃梅西
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