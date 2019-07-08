美洲盃／巴西3比1擊敗秘魯　睽違12年再捧冠橫掃五大獎

▲巴西擊敗秘魯，奪下美洲盃冠軍 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年美洲盃進入決賽，由巴西對上爆冷擊敗智利的秘魯，最終巴西靠著埃佛頓（Everton Soares）、熱蘇斯（Gabriel Jesus）、理查利森（Richarlison）連續進球鎖定勝局，以3比1擊敗秘魯，也收下隊史的第九座美洲盃冠軍。

本屆美洲盃儘管巴西一開始就沒有內馬爾，不過在小組賽一路闖進四強，一球未丟的氣勢仍相當驚人，先是在小組賽3比玻利維亞、0比0委內瑞拉、5比0大勝秘魯，小組第一出線點球擊敗巴拉圭，四強再以2比0擊敗阿根廷。

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巴西冠軍戰再度交手秘魯，上半場第15分鐘，巴西第一次射門機會，大腳遠傳給右路的熱蘇斯，熱蘇斯再吊中給埃佛頓起腳破門，巴西1比0領先，不過44分鐘巴西被判手球，裁判經過VAR後仍沒有改判，格雷羅（Paolo Guerrero）主罰進球，追平比數。

傷停補時費爾米諾（Roberto Firmino）反搶，熱蘇斯在門前12碼處推射打進球門左下角，巴西2比1領先進入下半場，本場比賽一傳一射建功，不過第70分鐘熱蘇斯兩黃換一紅下場，巴西少一人應戰但仍在第90分鐘鎖定勝局，埃佛頓在禁區被放倒，巴西獲點球機會，理查利森主罰打進左下角。

最終巴西就以3比1擊敗秘魯奪冠，而門將阿利松（Alisson Becker）在本屆美洲盃，只在決賽掉了一顆罰球，整場比賽秘魯找不到較好的機會能夠進球。而這也是巴西繼2007年之後再度奪冠，累積九次的美洲盃冠軍。

本屆冠軍為巴西、亞軍秘魯、季軍阿根廷、殿軍則是智利。巴西更是橫掃美洲盃MVP阿爾維斯（Daniel Alves da Silva）、最佳射手以及決賽MVP埃佛頓、最佳門將阿利松以及競賽公平獎。