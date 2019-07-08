運動雲

>

美洲盃／巴西3比1擊敗秘魯　睽違12年再捧冠橫掃五大獎

ETtoday運動雲

▲▼美洲盃，巴西冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西擊敗秘魯，奪下美洲盃冠軍 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年美洲盃進入決賽，由巴西對上爆冷擊敗智利的秘魯，最終巴西靠著埃佛頓（Everton Soares）、熱蘇斯（Gabriel Jesus）、理查利森（Richarlison）連續進球鎖定勝局，以3比1擊敗秘魯，也收下隊史的第九座美洲盃冠軍。

本屆美洲盃儘管巴西一開始就沒有內馬爾，不過在小組賽一路闖進四強，一球未丟的氣勢仍相當驚人，先是在小組賽3比玻利維亞、0比0委內瑞拉、5比0大勝秘魯，小組第一出線點球擊敗巴拉圭，四強再以2比0擊敗阿根廷。

請繼續往下閱讀...

▲▼美洲盃，巴西冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

巴西冠軍戰再度交手秘魯，上半場第15分鐘，巴西第一次射門機會，大腳遠傳給右路的熱蘇斯，熱蘇斯再吊中給埃佛頓起腳破門，巴西1比0領先，不過44分鐘巴西被判手球，裁判經過VAR後仍沒有改判，格雷羅（Paolo Guerrero）主罰進球，追平比數。

▲▼美洲盃，巴西冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

傷停補時費爾米諾（Roberto Firmino）反搶，熱蘇斯在門前12碼處推射打進球門左下角，巴西2比1領先進入下半場，本場比賽一傳一射建功，不過第70分鐘熱蘇斯兩黃換一紅下場，巴西少一人應戰但仍在第90分鐘鎖定勝局，埃佛頓在禁區被放倒，巴西獲點球機會，理查利森主罰打進左下角。

最終巴西就以3比1擊敗秘魯奪冠，而門將阿利松（Alisson Becker）在本屆美洲盃，只在決賽掉了一顆罰球，整場比賽秘魯找不到較好的機會能夠進球。而這也是巴西繼2007年之後再度奪冠，累積九次的美洲盃冠軍。

本屆冠軍為巴西、亞軍秘魯、季軍阿根廷、殿軍則是智利。巴西更是橫掃美洲盃MVP阿爾維斯（Daniel Alves da Silva）、最佳射手以及決賽MVP埃佛頓、最佳門將阿利松以及競賽公平獎。

▲▼美洲盃，巴西冠軍 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美洲盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

霹靂嬌娃款修飾身形、小露性感　網紅試穿5套韓妞御用連身泳裝

熱門新聞

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

美媒分析林書豪潛在球隊　續留暴龍或湖人詹皇幫手

世大運／李智凱、唐嘉鴻雙金入袋　中華截至7日獲4金5銀3銅

衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

影／追平紀錄得分遭觸殺在本壘　彭政閔：對方贏在細節

世大運／難度再飆高！　唐嘉鴻單槓14.7分奪金牌　

讀者回應

﻿

最新新聞

1張育成連3戰安打　鄧愷威3連勝

2耶利奇背傷辭退全壘打大賽

3巴西3比1擊敗秘魯　睽違12年再捧冠

4大谷明星賽前14轟　長打率僅次楚特

5大谷翔平轟中廣告看板　身體不適拒訪

熱門新聞

1味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

2美媒分析豪哥新隊留暴龍或去湖人

3世大運中華4金5銀3銅

4衛斯布魯克已和雷霆提出交易

5追平紀錄得分不算　彭政閔：富邦贏在細節

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366