UFC史上最快KO！馬斯達維爾「衝膝」只花5秒解決對手

▲UFC239馬斯達維爾「衝膝」只花5秒KO阿索克連。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

UFC239主賽事7日出現驚人的結局！生涯不曾吞敗的阿索克連（Ben Askren）遭遇馬斯維達爾（Jorge Masvidal）的挑戰，馬斯維達爾在開賽5秒鐘以一記「衝膝」KO阿索克連，這也是UFC史上最快KO的一場比賽。

裁判宣告比賽正式開始後，馬斯維達爾突然快步衝向前，送上一記「衝膝」直接重擊阿克索連的頭部，阿克索連當場失去意識直接倒地，同樣摔倒在地的馬斯維達爾馬上起身猛槌對手面部，裁判立即示意比賽結束。

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Gamebred knew the whole time he had Askren! #UFC239 pic.twitter.com/t53OSjg8p2 — NotoriousZN (@NotoriousZN) July 7, 2019

34歲的阿索克連格鬥生涯戰績19勝0敗，萬萬沒想到生涯首敗竟是遭到旋風式的KO，比賽結束後他也立即被送往醫院治療。而馬斯維達爾驚奇奪勝，賽後仍不忘跟對手嗆聲：「因為他就像是個流浪漢。」

阿索克連過去是自由式角力選手，曾於2005年拿下Pan-American 84公斤級冠軍，2008年美國角力冠軍。同是34歲的馬斯維達爾格鬥生涯則是34勝13敗。