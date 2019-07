UFC史上最快KO！馬斯達維爾「衝膝」只花5秒解決對手

▲UFC239馬斯達維爾「衝膝」只花5秒KO阿索克連。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

UFC239主賽事7日出現驚人的結局!生涯不曾吞敗的阿索克連(Ben Askren)遭遇馬斯維達爾(Jorge Masvidal)的挑戰,馬斯維達爾在開賽5秒鐘以一記「衝膝」KO阿索克連,這也是UFC史上最快KO的一場比賽。

裁判宣告比賽正式開始後,馬斯維達爾突然快步衝向前,送上一記「衝膝」直接重擊阿克索連的頭部,阿克索連當場失去意識直接倒地,同樣摔倒在地的馬斯維達爾馬上起身猛槌對手面部,裁判立即示意比賽結束。

Gamebred knew the whole time he had Askren! #UFC239 pic.twitter.com/t53OSjg8p2