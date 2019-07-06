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馬查多拿10年肥約打賭　嗆道奇酸民：教士會先奪冠

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▲▼教士馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士看板球星馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星馬查多（Manny Machado）以10年3億美元肥約前進教士，在今年加盟記者會上就喊話要率領球隊奪下隊史首冠。面對前東家道奇球迷的嗆聲，他拿合約作為賭注嗆酸民：「我打賭教士會比道奇先奪冠。」

「我用合約來跟你們打賭，我們會在你們之前先贏得世界大賽冠軍。」馬查多向那些對他酸言酸語的道奇球迷嗆聲。目前道奇以60勝29敗、勝率6成74位居國西區龍頭，教士戰績42勝45敗、勝率4成83排分區第4，雙方差距17場勝差。

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去年季中道奇為了爭冠一口氣送走5名新秀，成功從被金鶯隊換來馬查多。雖然道奇連2年殺入世界大賽，但最終不敵紅襪苦吞「二連亞」。而馬查多在季後賽多次惹出爭議，先是跑壘不積極，接著又因為出「鬼腳」惹議，態度和球品都被外界質疑。

去年季後投入自由市場，經過漫長的休賽季，馬查多在春訓熱身賽開打前確定落腳處，選擇加盟道奇同區死敵教士隊麾下，簽下的10年3億美元合約則是排大聯盟史上第4多。

馬查多簽下頂薪合約，成績表現被外界拿放大鏡檢視，而他開季至今的表現只能說是「及格」。目前出賽84場比賽，打擊三圍.273/.347/.505，轟出20支全壘打、57分打點。

關鍵字： 教士道奇馬查多
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