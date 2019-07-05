多倫多捧冠心情複雜　瓦倫休納斯：若給我冠軍戒當然收

▲瓦倫休納斯上季被暴龍交易至灰熊。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

暴龍今年捧起了隊史24年來首座NBA總冠軍，為北境帶來狂歡之餘，也讓先前曾效力多倫多7年的瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)與有榮焉，這位來自立陶宛的禁區巨塔表示，若是暴龍真的給予他冠軍戒，那麼他絕對會接受，「為什麼不呢？」

瓦倫休納斯2011年在第一輪第五順位被暴龍選中後，2012年正式登陸NBA，為暴龍效力了7季，場均上場25.1分鐘貢獻11.8分、8.4籃板，2018-2019賽季場均則能拿下12.8分7.2籃板，後來暴龍在交易截止前用他換來灰熊明星中鋒小賈索(Marc Gasol)。

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最終暴龍拿下隊史首座NBA冠軍，瓦蘭休納斯坦言自己的感覺很複雜，「我很高興，但也很煩躁，我很開心暴龍能拿下冠軍，因為那裡是我待了7年的家，但當然我也很難過，因為我不是奪冠的一份子。」

▲瓦倫休納斯在暴龍待了7季。（圖／CFP）



若是一球員在奪冠賽季貢獻大，而最終卻離隊沒能一同奪下冠軍，球隊仍可以給予該球員冠軍戒以表感謝，例如2017-2018賽季中，卡斯比(Omri Casspi)在季後賽因傷無法出賽遭勇士裁掉，但勇士奪冠後，還是頒發冠軍戒給他。

瓦倫休納斯先前被交易離開暴龍時，就曾發布長文表達感謝，「多倫多球迷從第一天就接受我、支持我，陪我一同走過這7年，謝謝你們，你們不知道我有多麽感激。」，因此近期被選進立陶宛國家隊的瓦倫休納斯，被問及是否接受暴龍冠軍戒，也毫不猶豫回答，「為什麼不？若是他們願意給我，我就會欣然接受！」

瓦倫休納斯來到灰熊後，上場19次，場均27.7分鐘貢獻19.9分10.8籃板，今夏他跳出合約，與灰熊達成3年4500萬的續約。