湖人得到AD又如何？　加里納利：洛城只有快艇一支球隊

▲加里納利（Danilo Gallinari）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／台北報導

快艇主力前鋒，義大利籍帥哥射手加里納利（Danilo Gallinari），訪台擔任NBA 3x大使。談到今年瘋狂的自由市場，他重申就算湖人得到戴維斯（Anthony Davis），洛杉磯也只有一支球隊，那就是快艇。

加里納利訪台專訪中，談論今年瘋狂的自由市場，尤其是洛城的例外一支球隊湖人，他重申洛杉磯只有一支球隊，那就是快艇，「就算他們得到AD也是一樣，過去幾個賽季我們不段用戰績證明，我們是比較強的那支球隊，只要我還待在快艇，在我心中洛杉磯就只有一支球隊。」

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2017年與快艇簽下4年合約，加里納利在洛杉磯的第一年因傷只出賽21場，本季在健康的狀態下出賽68場，打出19.8分、6.1籃板生涯最佳的成績。雖然季後賽首輪碰上衛冕軍勇士遭淘汰，但第8名的他們還拿下2勝，「這是個驚奇的賽季，而且我們碰上的還是主力沒有受傷的勇士，能夠成功地拿下2勝，這代表我們是很堅強的團隊，能夠打出歷史級別的比賽。我覺得我們應該還能多拿一場勝利，只是可惜了點。」

薪資空間充裕的快艇，傳言也在嘗試延攬總冠軍MVP雷納德（Kawhi Leonard），對此，加里納利表示，每支球隊都會想要得到雷納德，這是高層煩惱的事情，不是他能控制的，他只希望快艇能夠維持現有的陣容，球隊氣氛、化學效應都展現的很好，相信下個賽季也能打出好成績。