運動雲

>

中職／桃猿宣布轉賣　能否破俊國熊5.27億轉賣費成焦點

ETtoday運動雲

▲▼Lamigo桃猿上半季封王,總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿將要轉賣。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

日前中職才風光舉辦2019年季中選秀，沒想到現在卻傳出Lamigo桃猿將要轉賣的消息，桃猿球團也宣布將在3日下午4時召開記者會。中職進入第30年，歷史上已有6支球隊轉手成功，其中又以1996年興農牛以新台幣5.27億買下俊國熊，為中職史上最高的轉賣紀錄，而近5年來4度奪冠的桃猿將要易手，其轉賣金額是否能創下新紀錄，也成為外界關注話題。

今年上半季，桃猿一開始雖然走得不順，但靠著強悍的火力，順利拋下勝利彩帶，連5季封王，持續創造紀錄，但球團卻突然宣布將在今日下午4時，召開「Lamigo桃猿隊正式啟動轉賣程序說明記者會」。對此，Lamigo母企業La new集團董事長劉保佑就曾表示「桃猿隊經營16年賠了16億」，最後經過內部多次商討，桃園球團忍痛宣布將轉賣球隊。

請繼續往下閱讀...

2003年時，La New集團以1.5億接手第一金剛，並在隔年改名為La New熊隊，隨後在2011將主場遷移至桃園國際棒球場，正式更名為「Lamigo桃猿」。La New集團經營球隊16年時間，積極學習美、日職棒球團經營方式，在硬體、軟體設備上都頗有建樹，加上由劉玠廷領隊所打造的「全猿主場」，更是打破過往球隊經營模式，為中職注入全新活力。

▲▼Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

La New集團經營球隊16年，期間共拿下13次季冠軍、6次總冠軍，儘管球隊有如此好成績，但票房遇到瓶頸，中職平均每場人數為5457人，主場平均人數7445人，比2017年的7596還要少，觀眾人數下滑將近2%，未能達成季初設定的7800人目標，今年票房呈現停滯，甚至略微下滑。

如今桃猿忍痛宣布要轉賣，也將成為中職史上第7支球隊易主。1995年11月，興農集團先以2億9仟萬元買下俊國熊55%的股權，更名興農熊，隔年6月再以2億3720萬元買下剩餘的45%股權，正式改名為興農牛，前後共花費5.27億；2012年，義联集團以1.3億買下興農牛，更名為義大犀牛；2016年，富邦集團以3億接手義大犀牛，並更名為富邦悍將。

▲▼中華職棒總冠軍賽第一戰,Lamigo桃猿,劉保佑。（圖／記者季相儒攝）

▲La new集團董事長劉保佑。（圖／記者季相儒攝）

2008年，誠泰Cobras以1.3億轉手給米迪亞暴龍隊，但當年因涉職棒簽賭案，10月底遭聯盟除名；2013年，中信金控以4億元買下兄弟象，更名為中信兄弟。而第一金剛在2004年轉賣給Lamigo桃猿前身LaNew熊，如今再度易主，是第二度轉手，也成為中職第7支易主成功的球隊。

桃猿近年成為中職新霸主，加上球場軟硬體設備、球員素質良好，外界也相當關切，桃猿的轉賣費是否會打破興農牛所創下的5.27億紀錄。

關鍵字： 桃猿轉賣、Lamigo桃猿、轉賣中職
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞驚見亮點　網狂重播：我眼中只有「兄弟」

推薦閱讀

中職／桃猿宣布轉賣　劉玠廷對球迷說抱歉

中職／桃猿撐不住　蘇泰安：感謝艱難時跳進來

中職／「富爸爸」來接手桃猿？　網友點名郭台銘

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

熱門新聞

中職／震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

中職／桃猿宣布轉賣　劉玠廷對球迷說抱歉

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

中職／桃猿傳出轉賣新光　下午記者會說分明

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

洋基500萬簽世界第一大物　被譽為「左右開弓版」楚特

讀者回應

﻿

最新新聞

1桃猿曾傳2度想賣　7年前差點脫手

2美總統參選人爆料：林書豪可能回亞洲打球

3德國首戰戰法國　雷霆施洛德領軍

4禮盒5日賣　林益全、郭婞淳站台

5美國退英格蘭闖決賽　慶祝動作被指挑釁

熱門新聞

1震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

2桃猿宣布賣　劉玠廷對球迷說抱歉

3朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

4桃猿傳出轉賣新光　記者會說分明

5「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

(20190623第79場延賽)20190630中華職棒－富邦悍將 vs 中信兄弟

味全龍選秀完感想

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366