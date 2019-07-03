中職／桃猿宣布轉賣　能否破俊國熊5.27億轉賣費成焦點

▲Lamigo桃猿將要轉賣。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

日前中職才風光舉辦2019年季中選秀，沒想到現在卻傳出Lamigo桃猿將要轉賣的消息，桃猿球團也宣布將在3日下午4時召開記者會。中職進入第30年，歷史上已有6支球隊轉手成功，其中又以1996年興農牛以新台幣5.27億買下俊國熊，為中職史上最高的轉賣紀錄，而近5年來4度奪冠的桃猿將要易手，其轉賣金額是否能創下新紀錄，也成為外界關注話題。

今年上半季，桃猿一開始雖然走得不順，但靠著強悍的火力，順利拋下勝利彩帶，連5季封王，持續創造紀錄，但球團卻突然宣布將在今日下午4時，召開「Lamigo桃猿隊正式啟動轉賣程序說明記者會」。對此，Lamigo母企業La new集團董事長劉保佑就曾表示「桃猿隊經營16年賠了16億」，最後經過內部多次商討，桃園球團忍痛宣布將轉賣球隊。

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2003年時，La New集團以1.5億接手第一金剛，並在隔年改名為La New熊隊，隨後在2011將主場遷移至桃園國際棒球場，正式更名為「Lamigo桃猿」。La New集團經營球隊16年時間，積極學習美、日職棒球團經營方式，在硬體、軟體設備上都頗有建樹，加上由劉玠廷領隊所打造的「全猿主場」，更是打破過往球隊經營模式，為中職注入全新活力。

▲Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

La New集團經營球隊16年，期間共拿下13次季冠軍、6次總冠軍，儘管球隊有如此好成績，但票房遇到瓶頸，中職平均每場人數為5457人，主場平均人數7445人，比2017年的7596還要少，觀眾人數下滑將近2%，未能達成季初設定的7800人目標，今年票房呈現停滯，甚至略微下滑。

如今桃猿忍痛宣布要轉賣，也將成為中職史上第7支球隊易主。1995年11月，興農集團先以2億9仟萬元買下俊國熊55%的股權，更名興農熊，隔年6月再以2億3720萬元買下剩餘的45%股權，正式改名為興農牛，前後共花費5.27億；2012年，義联集團以1.3億買下興農牛，更名為義大犀牛；2016年，富邦集團以3億接手義大犀牛，並更名為富邦悍將。

▲La new集團董事長劉保佑。（圖／記者季相儒攝）

2008年，誠泰Cobras以1.3億轉手給米迪亞暴龍隊，但當年因涉職棒簽賭案，10月底遭聯盟除名；2013年，中信金控以4億元買下兄弟象，更名為中信兄弟。而第一金剛在2004年轉賣給Lamigo桃猿前身LaNew熊，如今再度易主，是第二度轉手，也成為中職第7支易主成功的球隊。

桃猿近年成為中職新霸主，加上球場軟硬體設備、球員素質良好，外界也相當關切，桃猿的轉賣費是否會打破興農牛所創下的5.27億紀錄。