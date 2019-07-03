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湖人、籃網10月中國熱身賽先戰　詹皇領銜AD大戰厄文

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▲▼戴維斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇將領銜AD在中國賽大戰厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

NBA自2004年開始，將海外賽延伸到中國，今年同樣不意外將有2場比賽於上海、深圳進行，而這次是由籃網、湖人兩支球隊出賽，正好這兩隊就是在今年自由市場動作最大的隊伍，屆時將可見詹姆斯(LeBron James)領銜戴維斯(Anthony Davis)首度出戰厄文(Kyrie Irving)的戲碼。

今年的中國賽將在10月10日於上海、10月12日於深圳展開，這2場萬眾矚目的海外熱身賽，就是湖人對戰籃網。湖人上賽季再次無緣季後賽後，今夏大動作補強，終於跟鵜鶘換來了朝思暮想的「一眉哥」，陣容大幅升級，目前湖人還有3200萬美元左右的薪資空間，接下來已經鎖定了雷納德，要繼續把陣容深度提升。

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籃網則是今夏最瘋狂的球隊，一舉簽下了杜蘭特(Kevin Durant)與厄文，從原先的季後賽首輪球隊，晉升有望衝擊總冠軍的隊伍，此外他們後續也補進了禁區悍將小喬丹(DeAndre Jordan)組成了三巨頭，無疑是在自由市場最成功的球隊。外界都在期盼湖人與籃網這2支超級強隊對決的戲碼，而他們將在10月的中國熱身賽就提前開戰，也讓只是普通的熱身賽，瞬間成為最具話題的比賽。

不過因為杜蘭特阿基里斯腱斷裂，下季完全報銷，代表中國賽的戰場上將無法看見KD與厄文的聯手，不過「詹皇」領軍戴維斯大戰厄文也有著非常大的看點，另外若接下來湖人順利搶下雷納德，又會再把中國賽的話題性以及觀賞性再次提高。

▲杜蘭特與厄文。（圖／CFP）

▲杜蘭特無緣今年中國賽。（圖／CFP）

關鍵字： NBA中國熱身賽湖人籃網詹姆斯戴維斯厄文
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