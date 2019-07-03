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世大運／中華女籃率先登場　力拼首勝、目標前三

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▲世大運女籃代表隊將挑戰美國隊 。（圖／記者林育正攝）

▲拿坡里世大運女籃代表隊 。（圖／記者林育正攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019拿坡里世界大學運動會，今（3）日正式展開，中華隊最先登場的賽程，是上屆在台北世大運勇奪銅牌的中華女籃隊，在當地時間13：00（約台灣時間19：00）將要出賽，對上FIBA世界排名28的斯洛伐克，力拼首勝，同時最後目標設定在前三名奪牌。

本次中華女籃代表隊，同樣由2017世大運總教練華格納執掌兵符，兩位UBA教練北市大錢薇娟、佛光大學傅姿伶輔佐，12人名單包括黃鈴娟、羅蘋、韓雅恩、陳薇安、徐玉蓮（文化大學／國泰女籃）、彭曉彤、林蝶（世新大學／台元女籃）、陳孟欣、羅培甄、劉昕妤、楊芷瑜（佛光大學）、朱育勤（北市大）。

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本屆世大運女籃項目共有16國參賽，其中包含了上屆台北世大運前八名的隊伍，澳洲、日本、台灣、澳洲、美國、瑞典、加拿大、智力，各州配額美洲阿根廷、亞洲中國、歐洲芬蘭，外卡6隊匈牙利、墨西哥、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、烏克蘭。

分組預賽，台灣與美國、斯洛伐克、墨西哥共同分在C組。中華女籃今日首戰將對上斯洛伐克，4日交手以NCAA一級勁旅密西西比州大組成的美國隊，5日分組壓軸戰則是碰上世界排名33的墨西哥。

▲▼ 世大運中華隊升旗 。（圖／教育部體育署）

▲世大運中華隊 。（圖／教育部體育署）

關鍵字： 拿坡里世大運世大運女籃中華隊
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