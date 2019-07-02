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溫網／潛力球王接班人　這3人首輪就殘念落馬

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▲西西帕斯、茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲西西帕斯意外首輪止步。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「小費德勒」季米特洛夫（Grigor Dimitrov ）、茲維列夫(Alexander Zverev)以及西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）3位外貌和實力兼具，背負成為新一代網壇接班人的鮮肉級球星，卻在溫網首日接連在首輪遭到淘汰，不免讓人擔憂「費納喬」的三天王時代難以讓人突破。

第7種子西西帕斯今年澳網曾擊敗費德勒(Roger Federer)，並在法網與瓦林卡(Stan Wawrinka)上演經典馬拉松對決雖敗猶榮。卻在溫網首輪，不敵世界排名89的義大利選手法比亞諾（Thomas Fabbiano）。法比亞諾「短身」僅173公分，在伊斯特本男網賽才從會外賽殺進4強，發揮以小搏大的精神6比4、3比6、6比4、6比7(8)、6比3擊敗西西帕斯。

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西西帕斯這場比賽，一共發生多達43次非受迫性失誤，「他這場比賽表現比我更好，原本應該3盤就要結束了，但意志力讓我打到5盤。但他的正拍進攻讓我難以判斷，他的表現更加穩健。」

季米特洛夫則是以6比2、6比3、6比7(4)、3比6、1比6遭到年僅20歲的法國會外賽選手穆特（Corentin Moutet）大逆轉。季米特洛夫過去曾打到溫網4強，但現在已連續兩年首輪止步，今年草地賽季1勝未得。

手握3座大師賽冠軍的第6種子茲維列夫，再度重拾大滿貫軟手王稱號，6比4、3比6、2比6、5比7不敵昔日捷克大物，會外賽晉級的威斯利(Jiri Vesely)。而賽後他也坦承，自己在信心上出了大問題，「比賽中有一兩件事不如預期，整個就不對了。我現在的信心不在高檔，當我到關鍵時刻，像在第4盤好幾個破發點就是拿不下來。」

「我不覺得我輸在球賽上，而是信心跌到了谷底。」

▲西西帕斯、茲維列夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲茲維列夫坦承信心出問題。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網西西帕斯季米特洛夫茲維列夫
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