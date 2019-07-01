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中職／意外味全龍第3輪選進　郭天信向張志豪看齊

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▲中職選秀郭天信、林澤彬、林聖榮。（圖／記者季相儒攝）

▲中職選秀郭天信。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中華職棒1日進行2019年季中選秀，重返中職的味全龍，在選秀會上總共選進32人，打破中職球隊在選秀會上最多人的紀錄，文化大一郭天信在第3輪受到青睞，他坦言很意外：「畢竟自己在大學的成績並不說太好，感謝味全龍的肯定。」

郭天信來自棒球名門南英商工，高二時入選U18世青國手，更在遠征加拿大時敲出全隊最多的安打，2018年入選亞青賽中華隊亞軍一員，在高三那年曾有大聯盟球隊與他接觸，不過當時不清楚程序，沒有先向大聯盟註冊，因此不符合簽約資格，在喪失旅外機會後決定繼續升學。

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經過大學半年多磨練，郭天信強化打擊和跑壘速度，也趁著自己的年輕優勢提前投入選秀、挑戰職棒，最終在第3輪被味全龍選進。

郭天信家人今天一同出席選秀會，母親在選秀結果出來後，難忍感動淚水。郭天信說：「其實這個順位，真的滿意外，畢竟大學成績不是很好，還是很感謝味全龍的肯定。」

郭天信能守二、三、游，是內野活棋，除了捕手之外其他位置都嘗試過，進入職棒後，他以中信兄弟張志豪為目標，「因為他是左打，也有速度，還能夠守中外野，希望自己身材再練壯一點，能像他一樣，有中長程的火力。」

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