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中職／兄弟領隊劉志威盛讚榜眼岳政華　不排除二刀流　

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▲兄弟總教練柏納（左）鼓勵岳政華（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲兄弟總教練柏納（左）鼓勵岳政華（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

中信兄弟首輪挑中二刀流岳政華，領隊劉志威盛讚他是守備能力很好的純中外野手，有二刀流的身手，高中生可以好好培養。

中信兄弟原本選秀為第一順位，不過味全龍加入成為第二順位，劉志威也說，「當然若是第一順位會比較好選，不過整體而言，我們想選的都有選到。」

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首輪挑中二刀流岳政華，合體「兄弟檔」岳東華，劉志威笑說，「覺得他們長得不太像。」談到岳政華的實力，劉志威則是頻頻讚賞，「他是少數守備能力好的純中外野手，這樣的中外野手不多，高中生我們會好好培養，不急著下半季就上。」總教練伯納也隨即在選秀現場鼓勵岳政華，要他好好加油。

岳政華高中時期投打兼優，劉志威也說，「我們會從中外野開始看他，但二刀流是現在的趨勢，會看他的實力，我們對這方面也不排斥，現在能投能打的球員很多，我們也不排除這樣的可能性。」

中信兄弟共選8人「3投5野」一順位為外野手岳政華、左投魏碩成、外野手曾頌恩、捕手張聖豪、投手黃弘毅、投手劉劭威、內野手林瑞鈞及外野手邱志恆。中信兄弟符合本來他們所設定補強野手的目標，第二輪則是挑中遠東科大左投魏碩成，劉志威說，「他是成熟的投手，雖然不是像李振昌可以不用春訓就上一軍的投手，不過也不排除這樣的可能性。」至於他的定位，先發和牛棚都有機會，他還年輕，可以再觀察看看。

關鍵字： 中信兄弟岳政華
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