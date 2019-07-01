相隔5年重回老虎主場　薛茲爾飆14K連4場丟雙位數三振

▲國民王牌薛茲爾位居大聯盟三振王。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）自2014年後，相隔5年再次回到前東家老虎主場先發，主投8局飆出14次三振，被打4支安打包括一發陽春砲僅失掉1分，終場率國民以2比1險勝。

薛茲爾前6局完全封鎖老虎隊打線，儘管7局下被狄克森（Brandon Dixon）擊出陽春砲追平，但他馬上回穩，在8局下連續飆出3次三振，並靠著隊友蘭登（Anthony Rendon）適時全壘打支援，拿下本季第8勝。

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「無論在第7局還是第8局，當你投球數達到100球的時候，你必須要能夠保持最佳狀態，」薛茲爾表示，「這也就是決定比賽勝負的時候，就是你需要拿出最好的投球表現的時候。」

薛茲爾連續4場先發飆出雙位數三振，這也是今年18場先發當中，第8次投出雙位數三振，同時是生涯第90次，在大聯盟現役投手中排名第一。另外，薛茲爾目前以170次三振位居大聯盟三振王。

在6月份的6場比賽中，薛茲爾防禦率僅1.00，繳出6勝0敗的成績，至少先發吃下7局，且平均繳出9次三振，同時失分壓制2分或以下。「這個月他表現真的很好，但我會再說一遍，他整季表現都很好。」總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示。