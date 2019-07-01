防禦率王柳賢振扛國聯明星賽先發　南韓史上第一人

▲大聯盟防禦率王柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇南韓左投柳賢振本季表現超殺，雖然日前在有「投手墳場」之稱的洛磯主場單場炸了7分，但仍是穩坐大聯盟防禦率王。即將於台北時間10日開打的明星賽，國聯明星隊將由柳賢振領銜先發，成為韓國史上第一位獲此殊榮的球員。

大聯盟明星賽將於10日在印地安人主場進步球場（Progressive Field）開戰，國聯明星隊將由道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）領軍。根據《洛杉磯時報》報導，羅伯茲正式宣布將明星賽先發任務交給了愛將柳賢振。

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柳賢振本季投出鬼神般成績，本季16場先發出賽，有15場比賽失分控制在2分（或以下），唯有前一場先發出戰洛磯隊單場爆了7分，儘管防禦率瞬間暴漲到1.83，但仍在大聯盟穩居領先，並投出9勝2敗成績。

南韓是大聯盟亞洲球員輸出大國之一，過去有超過20位人登上大聯盟，現役球員除了柳賢振之外，還有秋信守、姜正浩、吳昇桓以及崔志萬共5人，不過僅2001年朴贊浩、2002年金炳賢以及2018年的秋信守入選過全明星，柳賢振成為南韓史上第4人，也是史上首位在明星賽擔綱先發的投手。

道奇一共有4名球員入選國聯明星隊，除了柳賢振之外，還包括左投柯蕭（Clayton Kershaw）和「火球男」布勒（Walker Buehler），以及本季有優異打擊表現的帥哥外野手貝林格（Cody Bellinger）。

▲道奇明星外野手貝林格。（圖／達志影像／美聯社）