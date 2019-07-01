大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

▲大谷翔平生涯第三度轟雙響砲 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

天使1日主場迎戰運動家，擔任第3棒指定打擊的大谷翔平再次展現強打實力，演出大聯盟生涯第3次的單場雙響砲，迎來本季第12轟，但天使投手群崩盤，終場以3比12輸給運動家。

大谷翔平首打席擊出滾地球出局，4局下第二打席面對運動家投手貝西特（Chris Bassitt），單手撈出一支中外野陽春砲，幫助球隊突破封鎖，揮棒爆發力再次引起美媒轟動。

請繼續往下閱讀...

6局上大谷翔平第3打席站著遭到三振，比賽進行到8局下，天使落後多達10分，該局首棒打者大谷翔平再補上一發陽春砲，根據大聯盟報導，這支447英尺的全壘打，是他本季飛行距離最遠的全壘打，也是生涯第三度單場雙響砲。

根據大聯盟數據資料，大谷翔平在生涯前151場比賽中，三度演出雙響砲，成為大聯盟史上第一人，超越A-Rod（Alex Rodriguez）和小葛瑞菲（Ken Griffey Jr）兩大退役名將，就連棒球之神貝比魯斯（Babe Ruth）、全壘打王邦茲（Barry Bonds）和漢克阿倫（Hank Aaron）也無法辦到。

大谷翔平6月份打擊手感火燙，賽前打擊三圍高達.333/.374/.656，連同今日比賽，這個月已經轟出9支全壘打，敲進22分打點。