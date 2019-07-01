洋基單局9分12比8橫掃紅襪　倫敦戰合計50分創基襪大戰紀錄

▲大聯盟倫敦戰「基襪大戰」，兩場狂轟50分創二連戰得分紀錄 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟史上首次歐洲海外例行賽繼續於倫敦上演，基襪大戰系列第2戰也是一場打擊大戰，落後的洋基隊在7局上狂灌9分大局反超前，雖然紅襪在8局下猛攻4分，但終場洋基再以12比8擊敗紅襪，在大聯盟倫敦戰完成兩戰橫掃。

紅襪在首局下率先展開攻勢，柏賈爾茲（Xander Bogaerts）轟出兩分砲，馬丁尼茲（J.D Martinez）再補上背靠背全壘打，接著瓦奎茲（Christian Vazquez）擊出陽春砲，單局3支全壘打，幫助紅襪取得4比0領先。

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2局上洋基靠著兩次保送和1支內野安打攻佔滿壘，厄薛拉（Giovanny Urshela）內野滾地球打回球隊第1分，隨後賈德納（Brett Gardner）內野安打再下一城，將分差縮小到3分。

▲大聯盟史上首次移師歐洲倫敦進行例行賽 。（圖／達志影像／美聯社）



沈寂4個半局的洋基打線在7局上大爆發，雷瑪西烏（DJ LeMahieu）掃出二壘安打，接著希克斯（Aaron Hicks）二壘安打，以及桑契茲（Gary Sanchez）安打補刀，將比數反超前。接著滿壘情況下，厄薛拉和雷瑪西烏適時安打串連，擴大洋基領先，加上希克斯的高飛犧牲打和對手失誤，洋基單局狂吃9分大局，取得11比4領先。

洋基在8局上靠著「迪迪」葛雷格里斯（Didi Gregorius）的陽春砲擴大至8分領先，也幫助球隊完成連續31場全壘打，持續刷新大聯盟連續全壘打紀錄。紅襪在8局下雖然追回4分，但最終洋基在終結者查普曼的連續3次三振下，守住了球隊勝利。

大聯盟倫敦戰首戰，洋基和紅襪兩隊合計敲出37支安打、攻下30分，創下大聯盟本季9局得分紀錄，同時是基襪大戰史上第2高的得分。此外，兩戰雙方合計打下50分，則是創下基襪大戰二連戰最高得分紀錄。

▲大聯盟倫敦戰「基襪對決」票房開紅盤 。（圖／達志影像／美聯社）