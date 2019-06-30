中職／楊彬初登板興奮又緊張　陳連宏：很大的進步空間

▲楊彬。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台中報導

富邦悍將23歲新秀投手楊彬29日對戰Lamigo桃猿，8局上場後援2局失2分，完成生涯初登板，30日談到生涯首次登板，他笑得靦腆，「緊張跟興奮的感覺都有，配球上都由捕手引導，整體還可以。」對於子弟兵職業處女秀，總教練陳連宏還算滿意，他說：「感覺還不錯，看得出來還有很大的進步空間。」

楊彬高中時期就讀高苑工商，畢業後加入高雄大學棒球隊，主要球路為直球、曲球以及變速球，去年在自辦測試會中面對7打者，飆出4次三振，沒有被敲任何安打，另有1次保送，球速最快143公里，受到中職各隊注意，順利通過測試投入選秀，並在第6輪被悍將選進。

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27日首升一軍，楊彬昨天完成初登板，後援2局被敲3安，包括1次三振、1次保送，其中8局2出局三壘有人面對打擊四冠王的朱育賢，被敲出一發2分砲，對此他說：「主要是自己投得太低了，被對方掌握到。」

作為高雄大學首位職棒球員，楊彬透露，當初參加測試時，並沒想過踏入職棒的可能性，「那時受到各球隊關注，其實很驚訝，原本也沒想過要參加測試會，但教練（李坤哲）鼓勵我來試試看，希望我能夠見見世面，落選的話，可能就到城市隊。」

順利踏入職棒，楊彬從二軍慢慢起步，但一直到今年4月20日才首度出賽，中繼2局失6分、5分責失，表現並不理想，但接下來連4場中繼無失分，談到一二軍的差別，他說：「一、二軍的初登場其實都滿緊張，但一軍比起來，壓力大一點，真正踏上投手丘後，比想像中還緊張。」