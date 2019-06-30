中職／兄弟選秀補強打者　「岳政華劉基鴻大家都想要」

▲岳政華。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／台中報導

中職選秀7月1日正式登場，新球隊味全龍握有狀元籤，牽動其他4隊佈局，第二順位的中信兄弟首輪屬意打者，總教練伯納認為，球隊整體打擊敬陪末座，理應優先補強打者。目前檯面上最好的兩名高中大物野手劉基鴻、岳政華，也是兄弟鎖定的對象，伯納說：「大家都想要，不只是我們。」

今年選秀味全龍參戰，吸引歷年參加最多人數參加，也是最需要藉由選秀補強戰力的球隊，首輪人選呼之欲出，不出葉君璋上週所提到的6人，包括徐若熙、岳政華、林安可、劉基鴻、魏碩成、江國豪等。

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據了解，味全龍已私下接觸過可能的首輪人選，包括江國豪、林安可、徐若熙、劉基鴻等人，其中又以江國豪呼聲最高，不過雙方尚未有一定的共識，狀元人選可能也會出現變數，劉基鴻曾在味全龍的直播選秀研討被點名，張泰山認為有自己的影子，期待他成為300轟打者。

兄弟領隊劉志威先前受訪表示，今年看起來是野手素質大於投手，伯納今天受訪也透露，球隊補強重點在於打者，盼能提升團隊火力。

「看看現在前幾名的打者是哪一隊的？有我們兄弟的選手嗎？」伯納指出，這是球隊優先考量打者的原因，他也很期待明天的選秀，「球團已開過幾次會了，我喜歡業餘這些年輕好手對於打棒球的純粹熱忱，希望他們進來職棒後，依舊可以保持初衷。

除了先前的新人測試會，兄弟也曾自辦測試找尋戰力，包括文化劉劭威、遠東科大魏碩成等投手，野手則有開南大學20歲內野手朱祥麟，去年入選U23世界盃國手。