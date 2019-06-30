基襪倫敦戰首局12分打一小時　英國球迷以為打板球

▲大聯盟倫敦戰「基襪對決」，單場狂轟30分創本季紀錄 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟史上首次在歐洲舉辦海外例行賽，百年世仇「基襪大戰」於英國倫敦上演，此戰首局雙方各攻下6分，雙方先發都投不滿1局，瘋狂的開局劇本，讓比賽形成了「馬拉松打擊戰」，也締造多項紀錄，英國球迷誤以為進場看板球比賽。

洋基和紅襪兩隊合計敲出37支安打、攻下30分，創下大聯盟本季9局得分紀錄，這也是基襪大戰史上第2高的得分。另外，這是大聯盟自1989年以來首次兩隊在開局都拿下至少6分的大局。

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洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「板球是打整個週末吧？所以我相信很多觀眾都習慣了，我們應該提醒他們不是每場比賽都會得30分。」

紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello）僅投0.1局，被希克斯（Aaron Hicks）的兩分砲轟退場，而洋基先發田中將大也遭到砲擊，僅投0.2局被查維斯（Michael Chavis）三分砲一棒追平，這是大聯盟史上第3次兩隊先發皆投不滿1局。

洋基在開局攻下6分，接著4局上也吃6分大局，紅襪同樣於1局和7局攻下6分大局，成為大聯盟繼1979年小熊和費城人23比22惡鬥之後，第一次兩隊在比賽裡各攻下6分大局。

這場比賽打了4小時又42分鐘，是大聯盟歷史上第3長的9局比賽，差3分鐘就將追平9局打最久的紀錄。大聯盟倫敦戰吸票房火熱，一共吸引5萬9659人進場，這是自2003年9月28日在聖地牙哥高通體育場（Qualcomm Stadium）後，大聯盟單場進場人次最多的比賽。

大聯盟致力推廣棒球至全世界，歷史首度移師歐洲進行海外賽，歐洲成為繼日本、澳洲後，第3個舉辦大聯盟比賽的洲。