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婕斯盃／李龍大、陳文宏分享奧運經驗　「保持好自己狀態」

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▲▼ 婕斯盃南韓組合李龍大、陳文宏 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲李龍大、陳文宏 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽29日於臺北和平籃球館熱烈開打，首場比賽中華隊以總局數2比1擊敗南韓隊，挺進明天的冠軍戰。其中南韓李龍大和馬來西亞陳文宏都曾經參與奧運，也分享經驗給中華隊選手李洋、王齊麟以及許仁豪。

婕斯盃首場由中華組合李洋／王齊麟直落二南韓和大馬組合李龍大／陳文宏；不過許仁豪不敵李炫一，雙方進入11分驟死戰，最終李洋／王齊麟拍下李龍大／陳文宏，領中華進入明天冠軍戰。

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賽後，李洋提到，「李龍大和陳文宏都是曾經的世界第一，但壓力沒有很大，應該是我們去衝擊他們，不是有壓力的打，比賽做好該做的，全力以赴。王齊麟也認為經過一年的磨合，默契和跑位更合，當然希望可以拿出比上次更好的表現。」

▼麟洋配 。

▲▼婕斯盃，麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

李龍大曾經在2008年北京奧運和李孝貞搭擋拿下混雙金牌、陳文宏和男雙搭擋古健杰則是連續征戰2008年北京奧運和2012年倫敦奧運，兩人對於大賽都相當有經驗，也分享一些備戰心得給中華隊選手。

陳文宏提到，「打了兩屆奧運也不是打很好，第一次是世界第一第一種子，我們心態太想贏了，八強輸掉，所以心態方面很重要，訓練要努力、心態要調整好，不要想太多，太想贏的話很多想法就打不開。」

而現在已經退出國家隊、成為自由人的李龍大，仍很想參加東京奧運，「我就一步步來，在這樣的大比賽就要搶奧運積分分數。」給予選手的建議則是，「他們可能有壓力，但我覺得該發揮的發揮出來，專注在每一場比賽，希望能夠好好準備，保持好自己的狀態。」

▲▼婕斯盃 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 婕斯盃
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