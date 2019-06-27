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不斷更新／林益全陽春砲開啟4分大局　悍將9比2領先猿

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,Lamigo桃猿,蘇俊羽。（圖／記者季相儒攝）

▲蘇俊羽。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將27日在新莊主場與Lamigo桃猿進行補賽，洋投羅力對決本土小將蘇俊羽，悍將2局攻下5分大局，3局再靠林益全開啟4分大局，以9比2領先。

1局上，陳晨威左外野方向飛球遭接殺，林立中右外野方向三壘安打，柏納帝那三振出局，陳俊秀三振出局。

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1局下，陳品捷一壘方向滾地球遭刺殺，林威廷二壘方向平飛球遭接殺，胡金龍三壘方向滾地球遭到刺殺。

2局上，朱育賢左外野飛球接殺，廖健富游擊滾地出局，郭嚴文三振。

2局下，悍將開啟攻勢，林益全、蔣智賢串連安打，高孝儀觸身球，形成滿壘，申皓瑋右外野飛球出局，石翔宇犧牲打，1分打點，方克偉適時安打，悍將再度攻佔滿壘，陳品捷保送，擠回1分，林威廷中間方向穿越一壘安打，趁傳上二壘，帶有兩分打點，二壘有人，加上中外野傳三壘失誤，跑者回本壘得1分，悍將一口氣攻下5分。

3局上，林承飛投手方向滾地球遭刺殺，許禹壕二壘方向滾地球遭刺殺，陳晨威遭到三振三出局。

3局下，林益全全壘打，本季第14轟，蘇俊羽連投2保送退場，江國謙接替投球，生涯一軍初登板，受到震撼教育，遭申皓瑋敲安，失掉1分，對石翔宇製造滾地球出局，但三壘跑者回壘得分，隨後出現投手暴投，二壘跑者上到三壘，方克偉滾地球出局，投手又發生暴投，三壘再跑回本壘，陳品捷保送，林威廷二壘滾地出局，悍將單局又添4分。

4局上，桃猿反攻，林立右外野方向深遠二壘安打，柏納帝那二壘方向滾地球遭刺殺，三壘有人，陳俊秀三壘方向滾地球出局，帶有一分打點，朱育賢三壘方向滾地球，靠三壘手失誤上一壘，廖健富中右外野方向落地安打，一三壘有人，郭嚴文適時安打，帶有一分打點，林承飛三壘方向滾地球遭刺殺，三出局，桃猿突破鴨蛋。

▲▼0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-林益全。（圖／記者黃克翔攝）

▲林益全。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中華職棒富邦悍將林益全Lamigo桃猿
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