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捲入火箭交易巴特勒　戈登看很開：NBA就是場生意

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▲▼火箭戈登（Eric Gordon）（圖／CFP）

▲戈登對於自己陷入交易風波不覺得失望（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟時間只剩4天，各隊都已經開始著手準備搶人，在今年季後賽第二輪就止步的火箭也想要在自由市場幹大事，現在傳出休士頓想要找來巴特勒(Jimmy Butler)進行補強，已將戈登(Eric Gordon)、塔克(P.J. Tucker)、卡佩拉(Clint Capela)等三大主力放上交易檯面，對於自己被捲入交易風波，戈登卻不感覺失望，直言NBA就是一場生意。

火箭本季雖然靠著哈登強勢的表現闖入季後賽，但他們卻再次被勇士給擋下，近年都無法突破勇士魔咒的火箭，也在今年自由市場想補強較弱的側翼戰力，目前他們已經鎖定了聯盟頂級小前鋒巴特勒，而火箭則是希望以先簽後換得到，為此火箭已經在兜售球隊先發主力，希望藉此換來首輪籤。

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對於自己被捲入交易風波，戈登卻坦言不擔心，「這些事情我以前都經歷過，這一切都只是生意，我完全不會感到擔心，我能做的就是上場打好比賽，不會在休士頓或其他地方，不管最後球隊要不要我，我就是做好球員的工作。」

本季戈登在火箭場均可以得到18.7分，是球隊重要的戰力，到了季後賽與勇士的系列賽，戈登場均更達到20分，只是火箭近年雖然都闖入季後賽，但都無法更突破，也逐漸讓管理層失去耐心，才想尋求交易。戈登的合約到下賽季才到期，今夏可以提前和火箭進行續約，不過火箭現在決心要在自由市場搶人，也讓戈登去留成未知數。

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲火箭想簽下巴特勒。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭戈登
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