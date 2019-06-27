伊古達拉讚詹皇帶領隊友的能力　最難防守球員只有Kobe

▲伊古達拉稱讚詹皇帶領隊友能力，但最難防守的只有Kobe。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

身為聯盟頂級防守球員的伊古達拉(Andre Iguodala)，往往都會被賦予防守敵方大將的任務，近年的總冠軍戰更多次對位當今聯盟第一人詹姆斯(LeBron James)。近期他上節目談到了自己過往的防守經驗，大讚詹皇的能力；對於誰最難防守，伊古達拉給出了明確答案，就是布萊恩(Kobe Bryant)。

身為聯盟第一人的詹姆斯，不僅在進攻端無解，防守端同樣也非常頂級，在過去4年還都率領騎士闖入總冠軍戰，讓原先爛到不行的克里夫蘭晉身超級強隊，其中他提升隊友能力更是歷史級別，在「詹皇」身邊的人，能力值都會大幅增加，這也讓詹姆斯更加難以防守，因為就算他被封鎖，也能精準為隊友送助攻。

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與詹姆斯亦敵亦友的伊古達拉，近年總冠軍戰都是勇士防守詹姆斯的第一人選。他近期就被問到，詹姆斯與雷納德(Kawhi Leonard)誰更難防守，對此伊古達拉表示，「詹姆斯能夠讓他身邊的球員的表現提升到更高的層次，他在帶動隊友能力這方面是我從未見過的。詹姆斯是一名傳球擺第一，得分擺第二的球員，但只要他想，詹姆斯就可以攻下30分，這讓你不敢對他協防。」

隨後伊古達拉給出自己認為最難防守的球員，「但總體來說，Kobe更難以防守，他是我交手過最難防的球員。」這話一出也引起外界熱議。不過詹姆斯與布萊恩分屬不同時代的頂尖球員，到底誰更難防守也是一直以來各界在討論的話題。

▲詹姆斯、伊古達拉。（圖／達志影像／美聯社）