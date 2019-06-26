中職／猿封王沒忘記王柏融　洪聖欽：他的心同在

▲王柏融赴日發展，好友洪聖欽不想讓他錯過桃猿準備封王的時刻。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿25日5比4驚險擊敗統一獅，加上另一地中信兄弟逼和富邦悍將，順利連續5個半季奪冠。中繼2局無失分的洪聖欽奪下勝投，在休息室等待另一地戰果時，他也不忘打給在日本打拚的王柏融，「他還是我們的一份子，想跟他共享榮耀。」

猿5比4逆轉獅隊後，留在休息室等待另一地結果，只要戰局是和局，桃猿就能封王，全隊在休息室吃便當關注戰況，洪聖欽也打了電話給王柏融，不想讓他錯過準備封王的時刻，「想開視訊叫他和我們一起看比賽啊！誰知道他這麼早睡了，沒有接到。」

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王柏融第一年旅日球季已進入一半，桃猿隊友始終沒有忘記他，每一次賽前，只要有他的比賽，大家都會關注，洪聖欽說：「雖然他去更高殿堂努力了，但他的心還是跟我們同在，只要有空，我也會打電話關心他。」

好友正在異地努力，洪聖欽也沒有鬆懈，日前比賽表現不理想，遭到總教練洪一中、投手教練吳俊良一同唸了一番，但昨天對戰統一獅，修正投球內容，中繼2局無失分，及時凍結比數，成了贏球關鍵，也首度拿下封王戰勝投，他謙虛表示：「贏球是大家的功勞，有火力的支援，才能贏。」

今年先發、後援兩頭跑，洪聖欽改變思維，調整訓練方式，他說：「這是我今年最大的課題，不管怎樣，教練團給的任務，自己都要想辦法完成。」

▲Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）