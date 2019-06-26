運動雲

>

中職／猿封王沒忘記王柏融　洪聖欽：他的心同在

ETtoday運動雲

▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融,藍寅倫,洪聖欽,劉時豪。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融赴日發展，好友洪聖欽不想讓他錯過桃猿準備封王的時刻。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿25日5比4驚險擊敗統一獅，加上另一地中信兄弟逼和富邦悍將，順利連續5個半季奪冠。中繼2局無失分的洪聖欽奪下勝投，在休息室等待另一地戰果時，他也不忘打給在日本打拚的王柏融，「他還是我們的一份子，想跟他共享榮耀。」

猿5比4逆轉獅隊後，留在休息室等待另一地結果，只要戰局是和局，桃猿就能封王，全隊在休息室吃便當關注戰況，洪聖欽也打了電話給王柏融，不想讓他錯過準備封王的時刻，「想開視訊叫他和我們一起看比賽啊！誰知道他這麼早睡了，沒有接到。」

請繼續往下閱讀...

王柏融第一年旅日球季已進入一半，桃猿隊友始終沒有忘記他，每一次賽前，只要有他的比賽，大家都會關注，洪聖欽說：「雖然他去更高殿堂努力了，但他的心還是跟我們同在，只要有空，我也會打電話關心他。」

好友正在異地努力，洪聖欽也沒有鬆懈，日前比賽表現不理想，遭到總教練洪一中、投手教練吳俊良一同唸了一番，但昨天對戰統一獅，修正投球內容，中繼2局無失分，及時凍結比數，成了贏球關鍵，也首度拿下封王戰勝投，他謙虛表示：「贏球是大家的功勞，有火力的支援，才能贏。」

今年先發、後援兩頭跑，洪聖欽改變思維，調整訓練方式，他說：「這是我今年最大的課題，不管怎樣，教練團給的任務，自己都要想辦法完成。」

▲▼Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒洪聖欽中職王柏融統一獅日職
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／中信兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

中職／味全龍計畫打冬季聯盟　已向聯盟提出需求

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

讀者回應

﻿

最新新聞

1蘇智傑陽春砲炸裂　7局獅3：2猿

2王建民傳授伸卡　莊昕諺跨海追夢

3桃猿封王時刻　沒有忘記王柏融

4陳晨威有腿又會打　洪總賺到了

5朱育賢20轟出爐　追平高國輝半季最多轟

熱門新聞

1桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

4味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

5味全龍計畫打冬季聯盟　已向聯盟申請

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週五大好球6/18~6/23

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366